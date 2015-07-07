۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

موفقیت ۴ ووشو کار لرستانی در مسابقات بین المللی گرجستان

خرم آباد - رئیس هیئت ووشو لرستان گفت: چهار ووشوکار لرستانی در مسابقات بین المللی گرجستان موفق به کسب مدال شدند.

جهانگیر صحرانشین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار ورزشکار لرستانی در مسابقات بین المللی ووشو گرجستان که از ۱۱ تا ۱۴ تیر برگزار شد، موفق به کسب مدال شدند.

وی عنوان کرد: مهدی پویا مهر در وزن ۶۵ کیلو رده جوانان موفق به کسب مدال طلا شد.

رئیس هیئت ووشو لرستان با بیان اینکه با بیان اینکه رضا پوریان و حمید ناظریان به ترتیب در اوزان ۵۶ کیلو گرم بزرگسالان و ۶۰ کیلو گرم نوجوانان مدال نقره کسب کردند، ادامه داد: همچنین شهرام عظیمی در وزن ۸۵ کیلوی بزرگسالان موفق به کسب به مدال برنز شد.

صحرانشین تصریح کرد: در این مسابقات ورزشکارانی از کشورهای هندوستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان و ایران حضور داشتند.

