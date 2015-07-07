برگزاری مراسم ليالی قدر در خارج از كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احیاء حیات معنوی از فضائل شب قدر است كه همزمان با شب ضربت خوردن مولی موحدين اميرالمومنين حضرت علی (ع)، نمايندگی های فرهنگی كشورمان در كشورهای ژاپن، بلاروس، پكن و ونزوئلا مراسم ليالی قدر را برگزار كردند.
ژاپن
در نخستین شب از لیالی قدر، مراسم احیاء و شب زنده داری با حضور عاشقان اهل بیت (ع)، ایرانیان مقیم، شیعیان و پیروان امام علی (ع) از دیگر کشور های مقیم ژاپن در محل اقامتگاه سفیر ایران در توکیو برگزار شد.
از جمله برنامههای اين مراسم می توان به اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، سخنرانی، ضيافت افطاری، قرائت دعاي جوشن كبير، مديحهسرايی و احياء اشاره كرد.
سخنرانی اين مراسم به عهده آیتالله سید حسین دینپرور، روحانی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران بود كه با تأكيد بر فضائل شبهای قدر، بخشی از زندگانی امام علی (ع) و وصایای ايشان به فرزندش امام حسن (ع) در برخورد با قاتلين را بيان كرد.
گفتنی است، علاوه بر برگزاری ليالی قدر، مراسم شبهای رمضان با سخنرانی روحانی اعزامی از ایران، ۱۳ تیرماه آغاز شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
بلاروس
مراسم پرفیض قدر در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، با حضور صادقی، مداح اعزامی از ايران و جمعی از ایرانیان و دانشجویان و اعضای سفارت کشورمان در بلاروس برگزار شد.
انجام فریضه نماز جماعت، دعای جوشن کبیر، مدیحهسرایی درباره مولا علی (ع) و تبیین زوایایی از اهمیت لیالی قدر از بخشهای اجرا شده این مراسم بود.
چين
مراسم احیای شب لیلةالقدر، با حضور انبوه ایرانیان مقیم پکن شامل دیپلماتهای سفارت ايران، کارکنان سایر نهادهای ایرانی، دانشجویان، بازرگانان و خانوادههایشان در نمازخانه سفارت كشورمان برگزار شد.
این مراسم با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و ضيافت افطاری آغاز و سپس دعای جوشن کبیر قرائت شد.
در ادامه، حجتالاسلام صدرالدین شریعتی درباره فضائل شب قدر و ویژگیهای امیرالمؤمنین علی (ع) به ايراد سخنرانی پرداخت.
اين مراسم همراه با مرثیهسرایی در مدح امام اول شیعیان و قرآن به سر گرفتن پايان يافت.
ونزوئلا
مراسم شب زندهداری و نیایش روزه داران در اولین شب از لیالی قدر در محل مرکز اسلامی کاراکاس موسوم به مرکز تبادلات فرهنگی ایران و آمریکای لاتین برگزار شد.
برگزاری اين مراسم با حضور جمعی از کارکنان سفارت ايران و دیگر نهادهای دولتی كشورمان در ونزوئلا، ایرانیان مقیم و همچنین، شیعیان بومی ونزوئلایی صورت گرفت.
از جمله برنامههای اجرايی اين مراسم می توان به تلاوت قرآن كريم، اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، ضيافت افطاری، قرائت دعای افتتاح و جوشن کبیر اشاره كرد.
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