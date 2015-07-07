به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، فناوری های پوشیدنی یا همان exoskeleton به کمک انسان ها شتافته اند تا زندگی متفاوتی را برای آنها رقم بزنند. اکنون فناوری های پوشیدنی در حالی به ارتش امریکا ورود پیدا می کنند که تا پیش از این تنها در مصارف درمانی و توانبخشی استفاده می شدند. محققان امریکایی در حال فعالیت بر پروژه ای با نام «MAXFAS» هستند که به سربازان امریکایی اجازه می دهد تا در مهارت های تیراندازی دقت و سرعت عمل بیشتری داشته باشند.



این فناوری پوشیدنی یک بازوی روباتیک است که پوششی شبیه به استخوان انسان ها داشته و از لرزش های ناخواسته دست سربازان در هنگام تیراندازی می کاهد. سربازان بایستی تمرین های بسیاری را انجام دهند تا در تیراندازی مهارت پیدا کنند و معمولا سربازان تازه کار نیاز به تمرین های زیادی دارند تا تبدیل به یک تیرانداز ماهر شوند. اکنون ارتش امریکا از راه حل جدیدی خبر داده که سربازان تازه کار نیز می توانند همانند سربازان حرفه ای تیراندازی کنند.

در این پروژه، یک پوشش خارجی روباتیک روی دست سربازان قرار می گیرد تا با کمک آن نه تنها از دقت بیشتری برخوردار شوند بلکه از لرزش ناخواسته دست ها نیز جلوگیری می کند. این دست روباتیک از جنس فیبر کربن و سبک است تا وزن بیشتری را بر دست سربازان تحمیل نکند. آزمایشات اولیه این دست روباتیک نشان می دهد، سربازانی که با استفاده از این دست روباتیک شلیک می کردند به نسبت سایرین از شلیک های بهتری برخوردار بودند. این دست روباتیک وارد ارتش امریکا می شود تا سربازان بتوانند مهارت های تیراندازی خود را افزایش دهند.