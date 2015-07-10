سرگذشت تلخ کوهنوردان ایرانی موسیقی شد/ کنسرتی در کارخانه متروک

کارن کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه تولید این آلبوم موسیقایی، توضیح داد: این پروژه موسیقایی که به دعوت آنسامبل مارتکای ژنو صورت گرفته، نتیجه تلاش چند ماهه‌ای است که طی هفته‌های آینده با دریافت مجوزهای لازم از دفتر موسیقی وزارت ارشاد در دسترس علاقمندان به موسیقی قرار خواهد گرفت و فکر می‌کنم با توجه به حال و هوای متفاوتی که دارد، می‌تواند برای علاقمندان به موسیقی معاصر جالب توجه باشد. «در این همسایه» نام این آلبوم موسیقایی است.

این نوازنده سنتور با اشاره به برخی از جزئیات آلبوم «در این همسایه» بیان کرد: شکل کلی اثر در قالب ساز سنتور و یک آنسامبل موسیقایی است که توسط نوازندگان خارجی انجام گرفت. در مورد جزئیات آن نیز می‌توانم به این نکته اشاره کنم که یکی از قطعات این آلبوم بر اساس داستان مفقود شدن کوهنوردان ایرانی که سال گذشته در پی صعود به قله برودپیک کشور پاکستان جان خود را از دست دادند، تولید و اجرا شده است. این قطعه با عنوان «نقطه‌ای بود و دیگر هیچ نبود» بر اساس شعر «عقاب» پرویز خانلری ضبط شده است.

وی ادامه داد: ما در این قطعه فرم را به شکلی طراحی کردیم که مسیر حرکتی کوهنوردان ایرانی به سمت قله براساس یک تم موسیقایی به مخاطب ارائه شود، ضمن اینکه در این قطعه تلاش کردیم از ویژگی‌های صدادهی سنتور بیشتر استفاده کنیم و مخاطب را با صداهای جدیدی از این ساز ایرانی آشنا کنیم.

کیهانی با اشاره به قطعات دیگر این آلبوم موسیقایی، گفت: با حضور تعدادی از هنرمندان هارپیست از کشورهای فرانسه که در دانشگاه‌های معتبر ژنو سوییس مشغول به تحصیل هستند، قطعاتی برای این آلبوم آماده شده است که مخاطبان ایرانی تاکنون کمتر آنها را شنیده‌اند. ضمن اینکه یک قطعه فلوت و پیانو به اسم «هجرانی» نیز در این آلبوم گنجانده شده که این قطعه نیز به سفارش آنسامبل ماسکا برای پروژه موسیقی معاصر ایران انجام گرفته است. البته قطعه دیگری نیز از ساخته‌های خودم بر اساس شعری از زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث در این آلبوم ارائه شده که سال گذشته در یکی از مسابقات معتبر بین‌المللی کشور آمریکا برنده جایزه شد.

این آهنگساز در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به علاقه خود برای برگزاری کنسرت این آلبوم موسیقایی در کشورمان، گفت: علاقه بسیار زیادی به اجرای زنده این آلبوم در ایران دارم، اما این بار دوست دارم در جایی کارم را اجرا کنم که متناسب با موسیقی معاصر باشد که بهترین مکان برای اجرای چنین سبک موسیقایی، کارخانه‌های متروکی هستند که هم‌اکنون اجرای این گونه موسیقی معاصر در این اماکن موضوعی رایج در دنیاست. من نیز تمام تلاشم را خواهم کرد تا بتوانم با فراهم کردن امکانات، یک اجرای زنده در حال و هوای این نوع موسیقی در ایران داشته باشم.

وی افزود: متاسفانه در کشورمان منتقد جدی موسیقی معاصر نداریم و یا اگر هم در این سبک موسیقایی، کارشناس صاحب نظری وجود دارد، آنقدر حضور کمرنگی دارد که نمی‌تواند متضمن به جریان افتادن گونه موسیقی معاصر در کشورمان باشد. از این رو من غیر از انتشار این آلبوم در خارج از کشور، تصمیم گرفتم که در ایران نیز آن را منتشر کنم و امیدوارم با در نظر گرفتن چنین شرایطی، شاهد آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با این فضای موسیقایی شویم.