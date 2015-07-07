نخستین اتاق عمل ارولوژی ساوه راه اندازی شد

سید علی شریف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بهره برداری از این اتاق عمل به دلیل استفاده از تجهیزات نوین پزشکی برای جراحی بیماری های کلیوی دیگر نیازی به باز شدن شکم بیمار وجود ندارد، مگر در موارد خاص که تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد جراحی ها را شامل می شود.

وی افزود: همچنین در جهت ارائه خدمات بیشتر به بیماران کلیوی، بخش دیالیز این بیمارستان نیز با ۱۰ تخت تا پایان ماه جاری مورد بهرداری قرار خواهد گرفت.

شریف نیا راه اندازی بخش جراحی قلب و کلینیک شیمی درمانی بیماران سرطانی را نیز در دیگر طرح های در دست اقدام این بیمارستان عنوان کرد.

مدیر بیمارستان تخصصی حضرت فاطمه (س) ساوه ادامه داد: ساخت بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه (س) شهرستان ساوه از بهمن ماه سال ۸۶ آغاز شد و اوایل سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید و تاکنون توانسته بخشی از نياز مردم اين شهرستان به مراکز درماني ساير استان‌ها و شهرستان‌ها را برطرف کند.

شریف‌نیا با بیان اینکه تاکنون براي ساخت اين بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي ۴۵ ميليارد ريال اعتبار با مشارکت بانک صادرات هزينه شده است‌، افزود: اين بيمارستان توسط بخش خصوصي در زمينی به مساحت هشت هزار متر مربع در شش طبقه و دو فاز ساخته شد.

مديرعامل بيمارستان حضرت فاطمه (س) ساوه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این بیمارستان فعالیت دائم آن در شرایط بحران تا ۷۲ ساعت مستمر است، چرا که با نصب دو ژنراتور ۴۵۰ کاوایی در این بیمارستان، در شرایط بحران و در صورت قطع برق تا ۷۲ ساعت خللی در ارائه خدمات به شهروندان به وجود نمی آید.