به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، معاون امورکتابخانه های وابسته این سازمان گفت: این طرح با هدف جذب هرچه بیشتر مراجعان به کتاب و کتابخوانی، پرکردن اوقات فراغت مراجعان در تابستان و معرفی منابع خواندنی كه در یک سال گذشته نیز پر مراجعه بوده‌ در کتابخانه ها اجرا می شود.

مهدی قیصری نیک خاطرنشان کرد: کتاب های چاپی که مورد استقبال فراوان مراجعان قرار گرفته در موضوعات مختلف انتخاب و از قفسه ها خارج و با چیدمانی مناسب، در معرض دید قرار می گیرند تا مراجعان، سریعتر و آسانتر به منابع پرمخاطب، دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه، هم اکنون بیش ازحدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار جلد کتاب چاپی در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در دسترس علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار دارد افزود: کتابخانه های آستان قدس رضوی با توجه به منابع چاپی به روز مورد توجه جامعه علمی و کتابخوان کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی مطالعه و به امانت گرفته شده است.

گفتنی است سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، علاوه بر کتابخانه مرکزی و ۱۰ کتابخانه تخصصی دارای ۱۷ کتابخانه وابسته در سطح شهر مشهد و ۲۱ کتابخانه در شهرستان‌ها و یک کتابخانه در کشور هندوستان است.