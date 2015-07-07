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۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

طرح انس با کتاب در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی اجرا شد

طرح انس با کتاب در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی اجرا شد

مشهد- طرح تابستانه«انس با کتاب» به مدت یک ماه در کتابخانه‌های وابسته آستان قدس رضوی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، معاون امورکتابخانه های وابسته این سازمان گفت: این طرح با هدف جذب هرچه بیشتر مراجعان به کتاب و کتابخوانی، پرکردن اوقات فراغت مراجعان در تابستان و معرفی منابع خواندنی كه در یک سال گذشته نیز پر مراجعه بوده‌ در کتابخانه ها اجرا می شود.

مهدی قیصری نیک خاطرنشان کرد: کتاب های چاپی که مورد استقبال فراوان مراجعان قرار گرفته در موضوعات مختلف انتخاب و از قفسه ها خارج و با چیدمانی مناسب، در معرض دید قرار می گیرند تا مراجعان، سریعتر و آسانتر به منابع پرمخاطب، دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه، هم اکنون بیش ازحدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار جلد کتاب چاپی در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در دسترس علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار دارد افزود: کتابخانه های آستان قدس رضوی با توجه به منابع چاپی به روز مورد توجه جامعه علمی و کتابخوان کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی مطالعه و به امانت گرفته شده است.

گفتنی است سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، علاوه بر کتابخانه مرکزی و ۱۰ کتابخانه تخصصی دارای ۱۷ کتابخانه وابسته در سطح شهر مشهد و ۲۱ کتابخانه در شهرستان‌ها و یک کتابخانه در کشور هندوستان است.

 

 

کد مطلب 2853675

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