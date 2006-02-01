فرهنگستان هنر دو كتاب جديد منتشر كرد

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، آنانداكومارا سوامي مؤلف سريلانكايي انگليسي كتاب "استحاله طبيعت در هنر" و صالح طباطبايي مترجم آن است. اين كتاب را مي‌توان از جمله منابع مهم در زمينه فلسفه‌هاي زيبايي‌شناسي شرقي به ويژه زيبايي‌شناسي هندي و چيني برشمرد كه همواره از سوي جمعي از سنت‌گرايان معاصر به عنوان منبعي موثق در زمينه فلسفه هنر شرقي مورد استناد بوده است.

كتاب "استحاله طبيعت در هنر" در هفت فصل تاليف شده است: فصل اول "نظريه هنر در آسيا"، فصل دوم "نگرش مايسترا اكهارت در هنر"، فصل سوم "واكنش‌هايي به هنر هندي"، فصل چهارم "زيبايي‌شناسي شوكر نيتيساره"، فصل پنجم "پروگشه"، فصل ششم "آبهاسه" و فصل هفتم "منشاء كاربردي تمثال‌ها در هند". اين كتاب در شمارگان 1500 نسخه چاپ و منشتر شده است.

مجموعه مقالات اولين هم‌انديشي "هنر و عناصر طبيعت" كه در تاريخ پانزدهم اسفندماه 83 در تالار فارابي دانشگاه هنر برگزار شده بود، توسط انتشارات فرهنگستان هنر در قالب يك كتاب به بازار آمد.

اين كتاب حاوي چهارده مقاله است كه از آن جمله مي‌توان به مقالاتي چون "بررسي تاريخي حضور آتش در كتيبه‌ها و نيايشگاههاي ايران باستان" نوشته دكتر ميترا آزاد و دكتر محمدرضا پورجعفر، "نسبت عناصر اربعه با مربع و تاثيرات آن بر هنر و معماري مقدس" نوشته دكتر حسن بلخاري، "عناصر طبيعت و عالم تخيل در اشعار سهراب سپهري" نوشته نگين تحويلداري، "بيونيك علم بررسي نظام‌هاي حيات جانداران" نوشته نصرالله تسليمي، "بيان تاريخي و نمادين عناصر طبيعت در نقوش سفال‌هاي ماقبل تاريخ ايران"، "طبيعت و معماري" نوشته حسين سلطانزاده، "طبيعت سرمشق گمشده هنرمندان" نوشته محمدعلي شاكري راد و ... اشاره كرد.

اين كتاب با ويرايش اسماعيل آرياني در شمارگان 1500 نسخه چاپ و به بازار كتاب عرضه شده است.