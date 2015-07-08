لیلا رجبی در رقابتهای جام کازانف شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم کمیته فنی لیلا رجبی و الناز کمپانی تیم ملی ایران را در جام کازانف قزاقستان که اوایل مرداد ماه برگزار می شود، همراهی خواهند کرد.

لیلا رجبی دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی، که به دلیل مصدمیت در رقابتهای قهرمانی آسیا و جایزه بزرگ آسیا تیم ملی ایران را همراهی نکرده بود، پس از رفع مصدومیت و پیگیری روند تمرینی قرار است با هدف کسب حدنصاب ورودی المپیک ۲۰۱۶ ریو در این رقابتها شرکت کند.

الناز کمپانی نیز که سال گذشته رکورد ملی دو ۱۰۰ متر با مانع را شکسته بود، در رقابتهای آغاز فصل سال جاری بار دیگر موفق شد این رکورد را بهبود ببخشد و قرار است در همین ماده در جام کازانف قزاقستان به میدان برود.