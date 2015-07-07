هنگامه غم است و عزا، وامصیبتاه ....

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شهیدی فرزند سوم علامه سیدجعفر شهیدی، فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مهندس معماری است و همزمان دستی هم در شعر و ادب دارد. در آستانه سالگرد شهادت حضرت علی (ع)، شهیدی شعری در شرح این مصیبت سروده که آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است. این شعر در ذیل از نظر مخاطبان می‌گذرد:

وامصیبتـاه

هنـگامـه غـم است و عــزا، وامصیبتـاه

هنـگام شیـون است و رثـا، وامصیبتاه

بشـکسته پـر به سوز و نوا نوحه می کنـد

جبــریل بیـن ارض و سَمـا، وامصیبتاه

«والله عُــروِه وُثـقـا گسسته شــد

شـد سـرنگون لَــوایِ تُقـی۱، وامصیبتاه

تاریک شـد ستـاره و گـم گشت راه حـق

درهـم شکست رُکـنِ هُــدیا، وامصیبتاه "۲

خـون وصیِّ اِبنِ عَبـدِ خـدا ریخـت بـر زمیـن

تیــغِ دَنـیِّ دونِ اِبـنِ دَغــا، وامصیبتاه

از خانه‌ای که عرش صوت مناجات می‌شنیـد

بـرخـاست بانگ «واااَبَتــاه»، وامصیبتاه

تـا صبـحِ حشـر جـن و مَلـَک لعـن می‌کننـد

در پیشـگاه جَّـلَ عَـلا، وامصیبتاه

آن خصـم کفـرپیشـه روبه صفت که دوش

بشکافـت فـرق شیـر خـدا، وامصیبتاه

«تَبـَّـت یـَدااهُ» آنـکه بـه دستـش بریـده شــد

حَبـلُ المتـیـنِ آلِ عَبـا، وامصیبتاه

ایـکاش قول «کـُن فیَـَکوُن» نسـخ می‌شـدی

ظـاهر شـدی دوبـاره بـَد ا۳، وامصیبتاه

دردا افـول کرد کـوکب مقـصود "رَدِّ شمس"۴

بگـرفت مـاهِ «بَـدرِدُجـیا» ۵، وامصیبتاه

آن طُـرفـه پاکبـاز مـحکمـه «لَیـلَهُ المَـبیت»

آن ســر بلنـدِ آزمـون ولا، وامصیبتاه

«شد» رستگار۶زآنکه به نـزدیک اهـل خـرق

«تحصیـل حاصـل» ۷ است روا، وامصیبتاه

خاموش شد کتاب ناطق حق، نفحه‌ای که بود

از جنس وحی و سنخ دعـا، وامصیبتاه

تـَلبیسِ حکـم، حکـم خـدا "۸خـود بهـانه بـود

ابلیس بود حکمـران خیل جفـا، وامصیبتاه

سودای مُلک بود درسـر مستی که سـاز کـرد

در پـرده حجـاز و عـراق نـوا، وامصیبتاه

از چشـم اعتبار، قتلگه کوفه منزلی است

در نیـمه راه بدر و کرب وبلا، وامصیبتاه

واحسـرتـاه، بست عــدو باب شهـر علــم۹

راه نجـات اهــل بادیـه را، وامصیبتاه

شـد محـو آیتـی که پـس از انقـطـاع وحـی

تالیِ «شمس» ۱۰بود وتِلـوِ «ضُحیا» ۱۱وامصیبتاه

رفـت آن سـخنـوری کـه به نهــج بلاغتـش

پیمـود راه عـرش سجـعِ رسـا، وامصیبتاه

بشکـن قـلـم! کـه قـد ادیـب خـدای شـد

در مـاتم ادیـب خـویش۱۲ دوتـا، وامصیبتاه

سیـد محسـن شهیـدی – ۱۵/ ۴/۱۳۹۴

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۱ - پرچـم پرهیـزکاری

۲ - آمده است که در هنگام شهادتِ مولای متقیان؛ « . . . نادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء و أعلام التقى، وانفصمت والله العروه الوثقى، .»

۳ - بـَداا، بـَدااء؛ اصطلاح کلامی، رأی نو پدید آمدن. آشکارشدن رأیی (خداوند را) که قبلا نبوده است.

۴ - بازگرداندن خورشید (پس ازغروب آن)؛ معجزه ای از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم كه مُثبِتِ منزلت والای امیرالمؤمنین علیه السَّـلام است و به صور مختلف در منابع شیعه و سنی نقل شده است.

۵ – منظور «دختربدرُالدُّجیا»؛ ازالقاب حضرت فاطمـه زهـرا سلام الله علیها

۶ - اشاره به فرمایش «فُـزتُ» حضرت درآستانه شهادت.

۷ - کنایه ازدریافتِ دریافته؛ درمواردی که مورد طلب موجود باشد، تحصیل حاصل محال است؛ چنانکه پُرکردن ظرف پُرمحال است.

۸ – «لَاحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ! »؛ شعـار خوارج

۹ - اشاره به قول رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است كه فرمود: «انا مدینه العلم وعلیٌ بابها»

۱۰ - از امام باقر علیه السَّـلام در تفسیر شمس و قمر پرسیدند، حضرت فرمودند: خداوند صفحه روی زمین را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم روشن ساخت همانگونه که با نورآفتاب آن را روشن می‌کند پس در قرآن ایشان را به خورشید و وصی ایشان امیرالمؤمنین علی علیه السَّـلام را به ماه تشبیه فرمود.

۱۱ - مطابق برخی روایات پس از بعثت مدتی نزول وحی قطع شد. چون مشرکان از این موضوع آگاهی یافتند، گفتند خدای محمد او را رها ساخته و مورد خشم قرار داده است؛ اگر کار او از جانب خدا بود، قطعاً وحی بر او فرود می‌آمد به دنبال آن سوره «والضحی» نازل شد که در آغاز آن می‌خوانیم : «قسم به روز درآن هنگام که آفتاب برآید (و همه جا را فراگیرد) و قسم به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده» این آیات باعث سکوت مشرکین گردید و دهان ایشان را بست.

۱۲ - اشاره به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم که: «اَنَا اَدیبُ اللّهِ وَ عَلِیٌّ اَدیبی»