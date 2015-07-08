به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: «ملتی که دشمنی با ظالمان و حمایت از مظلومان در آن نهادینه شده است و این مقابله با ستم و ستمگران را در میراث اعتقادی خویش از آغاز حیات طیبهاش به ارث برده است، کجا میتواند بنشیند و ناظر فجایع اسراییل جنایتکار علیه ملت مظلوم فلسطین باشد. ستم شصتسالهای که هر روز به دامنه آن افزوده میشود.
ملتی فقیر، در بند، در محاصره و بییاور که ساکنان و مالکان اصلی سرزمین بیت المقدس اند اسیر جنایات اسراییلند و جهانخواران با دستهای آلوده فرزند نامشروعشان اسراییل غاصب هر جنایتی را درباره آنان مرتکب میشوند. روزی بر آن سرزمین نمیگذرد که دست ناپاک صهیونیستها به جنایتی آغشته نشده باشد، روزی نیست که مصادره اموالی، غصب ملکی و خانهای، آوارگی خانواری، شهادت کودک و جوان و پیری، دستگیری بیگناهی از سوی غاصبین اسراییلی انجام نشود. جنایت جزو ذات این رژیم منحط متجاوز شده است، گویا اگر روزی خانهای را بر سر ساکنان بیگناه و بیدفاع فلسطینی خراب نکند و یا اگر مزرعهای را که نانآور یک خانوار فقیر روستایی است با کمال وقاحت برای گسترش شهرکسازیهایش ویران نسازد، اگر خانوادهای را از زادگاهش آواره نکند، اگر خونی نریزد، اگر عابر بیگناهی را بیجرم و تقصیر دستگیر نسازد و اگر هواپیماهایش مردم بیگناه غزه را گه گاه بمباران نکند، اگر راه نمازشان را به مسجد الاقصی نبندد، اگر سختترین تحقیرها و خشونتها را بر فلسطین محاصره شده و تحریم شده اعمال نکند گویا نمیتواند آن روز را به پایان ببرد.
چنین رژیم جنایت پیشه ملحد و کافرکیشی با حمایتهای بیدریغ غرب و در رأس آن آمریکای جهان خوار و در سایه سکوت رسانههای بینالمللی، در نهایت بیشرمی، آشکارا هر روز بر دامنه ستم و جنایتش بر آن ملت میافزاید.
کجا ایران اسلامی میتواند با میراث بزرگ و آسمانی اسلام نابش بایستد و فقط تماشاگر باشد، ملتی که فرمان اولیای الهی خویش را در گوش جان محفوظ داشته است که فرمودهاند: دشمن ستمگران و یاور ستمدیدگان باشید. چنین ملتی کجا و چگونه توانایی ایستادن و تنها نظارهگر بودن و بیتفاوت ماندن را در برابر چنین ستمی دارد؟ در حالی که شالوده حیات پاک هر مسلمانی با آزادگی و حریت و دوری از ذلت پذیری عجین شده است.
فرمان تاریخی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران رضوان الله تعالی علیه در سال های آغازین انقلاب در انتخاب آخرین جمعه ماه رمضان هر سال به عنوان روز قدس، آغاز مقابله کشورهای اسلامی علیه تجاوز صهیونیستی محسوب میشود.
تدبیر خردمندانهای که نقاط عطف تاریخ معاصر ما را در برابر جامعه کفر جهانی به همه ملتهای آزادیخواه و خداباور گوشزد مینماید.
در مقابل سکوت رژیمهای وابسته عربی منطقه در مسئله فلسطین و حمایتهای فراگیر غربیان از غاصبان سرزمین بیتالمقدس، انتخاب آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس آغاز ایجاد جبهه واحد همه امت اسلامی علیه تجاوز صهیونیستی به شمار میرود. روزی که معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران همه ملتها را به قیام و اعتراض علیه کفر جهانی و ستم مغربیان و جنایات صهیونی فرا خوانده است.
همه دانشوران و آیندهنگران میدانند اکنون فلسطین خط اول جبهه اسلام و اسلامیان علیه متجاوزان صهیونی غربی است، جبههای که نباید فراموش شود و بییاور بماند و نباید با سکوت با آن روبرو شد، زیرا دشمن وقیحتر و جنایتکارتر از آن است که فقط به خاک فلسطین چشم دوخته باشد، او در خوابهای آشفتهاش حکومت از نیل تا فرات را میبیند و قصد براندازی هر حرکت ضدصهیونیستی را در جهان دارد و با تمام قوا میکوشد تا با همدستی حکومتهای دستنشانده عربی منطقه هر اعتراض و خداخواهی و حق جویی جوامع اسلامی را سرکوب کند، دامنه این نفاق و آتش این فتنه عظیم هم اکنون از یمن تا لیبی گسترده شده است و عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و بحرین را نیز به آتش ناامنی، تفرقهافکنی، برادرکشی و اختلافات قومی، زبانی، دینی و نژادی گرفتار کرده است.
روز قدس مهمترین روز برای ایجاد وحدت اسلامی و هنگامه خیزش ملتهای مسلمان تحت ستم و رویارویی با صهیونیست ملحد است. روزی که از نکات عطف تاریخ انقلاب ملت ما به شمار می رود چنان که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای مدظله العالی بارها و بارها اهمیت آن را گوشزد فرموده و استمرار آن را تذکر دادهاند.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ضمن محکوم کردن اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی از آحاد ملت ایران دعوت میکند تا با حضور حماسی در راهپیمایی این روز انزجار خود را از وحشیگریهای این رژیم منحوس وتوطئه های آن نشان دهند و همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین به نمایش گذارند.»
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