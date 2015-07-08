آبرسانی از سد تالوار به همدان همچنان معطل ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار

اسد الله بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان همدان در حال حاضر با تنش آبی و بحران آب مواجه است، اظهار داشت: در راستای برون رفت استان از مشکل کم آبی و تامین آب شرب و کشاورزی استان شرکت آب منطقه ای پروژه های آبی مختلف در دست دارد.

وی گفت: برای رفع مشکلات آب در سال ۱۳۸۳ و در سفر مقام معظم رهبری به استان همدان ایشان از نزدیک مسائل و مشکلات استان همدان را بررسی و به یکی از این مشکلات که تامین آب در استان همدان بود نگاهی ویژه صورت گرفت به طوریکه تصویب ۱۱ طرح مطالعاتی مخزنی در حوزه آب از نتایج سفر ایشان به استان همدان بود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای همدان عنوان داشت: از جمله این طرح ها که در راستای تامین آب شرب مردم شهرستان همدان به تصویب رسید آب رسانی از سد تالوار به همدان بود که گفته می شود بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور است.

بداغی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است، ابراز داشت: تا کنون ۲۱۵ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده که در حال حاضر ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام طرح به ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی میزان اعتبار تعیین شده سال جاری برای این پروژه را ۳۲ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: مشکل اصلی این پروژه کمبود منابع مالی است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای همدان عنوان داشت: بهره‌برداری از این سد آب مورد نیاز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان همدان را تأمین می کند.

بداغی اباز داشت: انجام این طرح قسمتی از آب شهر همدان، کبودراهنگ، بهار، لالجین، صالح آباد، قهاوند، فامنین، جورقان، مریانج و روستاهای مسیر خط انتقال را تامین می کند.