آذربایجان شرقی ظرفیت برگزاری رقابت های بین المللی ورزشی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری سه شنبه در مراسم افتتاح سه زمین تنیس در مرند اظهار داشت: خوشبختانه در این استان زیرساخت های خوب ورزشی به وجود آمده و با توجه به امکانات خوب آن می توان میزبانی رقابت های بین المللی ورزشی را عهده دار شود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته شاهد میزبانی شایسته این شهر از رقابت های بین المللی بودیم و امیدواریم در ورزش تنیس نیز شاهد برگزاری این رقابت ها باشیم زیرا این ورزش در استان دارای ورزشکاران مستعد و مربیان بسیار خوبی است.

دبیری با بیان اینکه به دنبال استعدادیابی در این رشته ورزشی هستیم، گفت: بهترین مکان برای استعدادیابی مدارس است که در این خصوص تجهیز مدارس به زمین های تنیس و مینی تنیس می تواند زمینه ساز جذب دانش آموزان به این رشته و کشف استعاداهای خوب شود که در این راستا در پی امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت بالای بانوان در این رشته ورزشی گفت: بانوان در رقابت های کشوری، اسیایی و بین المللی موفق به کسب عناوین برتر شده اند و کسب مدال در رده های سنی زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال در کشور از جمله این موفقیت ها بوده است.

رییس هیات تنیس استان تصریح کرد: در توسعه این رشته نگاه ویژه ای نیز به شهرستان ها داریم و امیدواریم این مناطق نیز در بحث استعدادیابی خوب عمل کرده و سبب کسب مدال های بیشتر برای کشور در طول سال های آتی شوند.