دکتر حسین اسدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به فعالیت پایگاه های خدمات اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این پایگاه ها اقدامات اجتماع محور در محلات آسیب دیده حاشیه نشین و سکونتگاههای غیررسمی انجام می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان در این مناطق و محلات با کمک مردم سعی می کنند مشکلات اجتماعی مختلف موجود را برطرف کنند و در مجموع اقدامات تسهیل گری در جهت توسعه محله، آموزش افراد و... انجام می دهند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد آمار مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون ۸۵۰ محله در ۷۷ شهر آسیب خیز و دارای حاشیه نشینی شناسایی شده است که در این مناطق و محلات پایگاه های خدمات اجتماعی راه اندازی شده و می شود.

اسدبیگی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ مرکز برای حاشیه نشین ها فعال است، گفت: در هر مرکز پایگاه خدمات اجتماعی، یک مددکار و یک روانشناس حضور دارند و تیم این مرکز حداقل ۲ و حداکثر ۴ نفر است که به ساکنان منطقه خدمات مختلف ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه اغلب پایگاه های خدمات اجتماعی غیردولتی هستند، افزود: این مراکز با کمک کلینیک های مددکاری استان تشکیل شده و با شناسایی مشکلات و آسیب های محله و منطقه در جهت رفع آنها برنامه ریزی و اقدام می کند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد کمک مالی به افراد مراجعه کننده به پایگاه های خدمات اجتماعی، گفت: در موارد استثنایی و در صورت تایید نیازمند بودن افراد، کمک های موردی به آنها داده می شود.

اسدبیگی در مورد افزایش تعداد پایگاه ها، افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم تا پایان سال جاری تعداد پایگاه های خدمات اجتماعی در مناطق آسیب خیز کشور افزایش می یابد.