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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۵:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۸۵۰ منطقه حاشیه‌نشین‌ دارای پایگاه‌ خدمات اجتماعی می‌شوند

۸۵۰ منطقه حاشیه‌نشین‌ دارای پایگاه‌ خدمات اجتماعی می‌شوند

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به برنامه افزایش تعداد پایگاه‎های خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین، خبر داد که در حال حاضر ۱۵۰ مرکز برای حاشیه نشین ها فعال است.

دکتر حسین اسدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، به فعالیت پایگاه های خدمات اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این پایگاه ها اقدامات اجتماع محور در محلات آسیب دیده حاشیه نشین و سکونتگاههای غیررسمی انجام می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان در این مناطق و محلات با کمک مردم سعی می کنند مشکلات اجتماعی مختلف موجود را برطرف کنند و در مجموع اقدامات تسهیل گری در جهت توسعه محله، آموزش افراد و... انجام می دهند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد آمار مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون ۸۵۰ محله در ۷۷ شهر آسیب خیز و دارای حاشیه نشینی شناسایی شده است که در این مناطق و محلات پایگاه های خدمات اجتماعی راه اندازی شده و می شود.

اسدبیگی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ مرکز برای حاشیه نشین ها فعال است، گفت: در هر مرکز پایگاه خدمات اجتماعی، یک مددکار و یک روانشناس حضور دارند و تیم این مرکز حداقل ۲ و حداکثر ۴ نفر است که به ساکنان منطقه خدمات مختلف ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه اغلب پایگاه های خدمات اجتماعی غیردولتی هستند، افزود: این مراکز با کمک کلینیک های مددکاری استان تشکیل شده و با شناسایی مشکلات و آسیب های محله و منطقه در جهت رفع آنها برنامه ریزی و اقدام می کند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد کمک مالی به افراد مراجعه کننده به پایگاه های خدمات اجتماعی، گفت: در موارد استثنایی و در صورت تایید نیازمند بودن افراد، کمک های موردی به آنها داده می شود.

اسدبیگی در مورد افزایش تعداد پایگاه ها، افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم تا پایان سال جاری تعداد پایگاه های خدمات اجتماعی در مناطق آسیب خیز کشور افزایش می یابد.

کد مطلب 2853735
مهناز قربانی مقانکی

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