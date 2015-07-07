تفاهم نامه استفاده از خدمات هوایی نیروی مسلح برای حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه را سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست و منوچهر منطقی رییس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در سازمان حفاظت محیط زیست امضا کردند.

علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: این تفاهم نامه برای حفاظت از محیط زیست در قالب عملیات پروازی، انجام پایش منظم در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم شده است.

وی مدیریت پایش و حفاظت از حیات وحش با استفاده از خدمات هوایی، مدیریت پایش و حفاظت از زیستگاه های طبیعی با استفاده از خدمات هوایی، مدیریت و پایش و حفاظت از پهنه‌های دریایی کشور، شناسایی منابع و آلاینده های محیط زیست با استفاده از خدمات هوایی، انجام عملیات پژوهشی و تحقیقاتی با استفاده از خدمات هوایی، پایش و کنترل واحدهای تولیدی و صنعتی در ارزیابی اثرات توسعه ای با استفاده از خدمات هوایی و شناسایی پیگیری بحران زیست محیطی از جمله حریق، خشکسالی و آلودگی های وسیع با استفاده از خدمات هوایی از موضوعات این تفاهم نامه برشمرد.

نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در استفاده از خدمات هوایی برای حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست را به اهداف خود نزدیک می کند، اظهار کرد: صنعت هوایی می تواند در پیشگیری متخلفان شکار و صید، شناسایی مناطق دچار و حریق و تهیه عکس و فیلم محدوده دچار حریق شده است، تعیین دقیق مرزهای جغرافیایی مناطق تحت مدیریت، نظارت هوایی و پایش از مخاطرات پیش آمده از قبیل آتش سوزی نقش داشته باشد.

تیموری، جمع آوری اطلاعات پایه مورد لزوم از جمعیت حیات وحش، کاربری اراضی، منابع آب و پوشش گیاهی به منظور برنامه ریزی برای حفاظت از زیستگاه های حیات وحش، بررسی اثرات فعالیت های معدنی و مستند سازی از آن از دیگر مزایای استفاده از خدمات هوایی درحفاظت از محیط زیست عنوان کرد.