طرح جایگزینی اجباری خون در سیستان و بلوچستان حذف شده است

دکتر سهیلا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتقال خون بیش از چهار دهه است که با فعالیت‌‌های مثبت و سازنده خود در ارائه خدمات به بیماران و افراد نیازمند تلاش و جدیت دارد و در این راه نیز مردم به بهترین شکل حامی سیاست های بشر دوستانه این نهاد بوده اند.

وی افزود: از اوایل سال ۸۷ حذف طرح جایگزینی اجباری خون به تدریج شروع شد و طی سه سال اخیر به طور کامل از چرخه اهدای خون استان پاک شده است، اکنون ۱۰۰ درصد خون های اهدائی سیستان و بلوچستان داوطلبانه انجام می شود.

خسروی بیان کرد: بر اساس آمارها، اهدای خون مردم در ماه مبارک امسال با کاهش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به دیگر ایام سال روبرو بود، این در حالی است که در ماه مبارک امسال نیز نسبت به ماه رمضان پارسال، باز هم اهدای خون کمتری را شاهد بوده ایم.

وی افزود: کمبود خون در حالی ایجاد شد که در ۱۰ روز پایانی از ماه شعبان، به منظور رشد ذخیره سازی بانک خون، افزایش تیم های خونگیری را در پایگاه های ثابت و بعضا سیار در دستور کار قرار دادیم، اما باز هم ناکافی بود.

مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان بیان کرد: طی ۱۰ روز گذشته بحران در استان به اوج خود رسید، تقاضا پشتبانی به استان های کرمان، خراسان جنوبی و یزد ارسال شد، اما به سبب کمبود خون، آن استان ها نیز نتوانستند یاری گر نیاز سیستان و بلوچستان باشند.

وی افزود: در این شرایط بحرانی، حسب درخواست سیستان و بلوچستان، خون و فرآورده های خونی مورد نیاز از استان های لرستان و تهران به این خطه ارسال شد، تا تسلای دل بیماران باشد.

خسروی بیان کرد: اما با توجه به اینکه پلاکت خونی را نمی‌توان بیشتر از سه روز ذخیره کرد، به منظور جلوگیری از کمبود پلاکت، طرح پلاکت فریزیست را اجرائی کردیم که تا کنون به خوبی توانسته است تعادل را میان تقاضا و اهدا برقرار کند.

وی افزود: در این زمینه با شناسائی افراد واجد شرایط تنها پلاکت خون آنان را دریافت کردیم که این امر سبب شد که به ازای هر بار اهدای خون این افراد با روش پلاکت فریزیست، به توان ۷ الی ۱۰ واحد پلاکت خونی تامین شود.