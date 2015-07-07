  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

پلمپ ۴ واحد آبکاری /پساب آبکاری ها حاوی سیانور و کروم

پلمپ ۴ واحد آبکاری /پساب آبکاری ها حاوی سیانور و کروم

رئیس محیط زیست بهارستان از بازدید سرزده از ۴ واحد آبکاری خبر داد و گفت: فضلاب تصفیه نشده این واحد ها حاوی سیانور و کروم است که سلامت و محیط زیست را به شدت تهدید می کند.

رضا شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:  در راستای ادامه برنامه گشت ، پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی شهرستان و با هدف بررسی مسائل زیست محیطی ، پیگیری اقدامات انجام شده و اتخاذ تمهیدات زیست محیطی از ۴ واحد آبکاری در شهرستان بهارستان توسط رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان بازدید شد.

به گفته وی،  فاضلاب آلاینده و بسیار خطرناک حاوی سیانور و کروم  آبکاریهای غیر مجاز بدون هیچ گونه تصفیه ای وارد چاههای جاذب شده و به طور جدی سلامت و بهداشت عمومی و همچنین محیط زیست را تهدید می کند.

شایسته  با اشاره به اینکه این موضوع به هیچ عنوان از لحاظ زیست محیطی ، شرعی ، انسانی و اخلاقی پذیرفته نیست، اظهار داشت:آبکاری های غیر مجاز از مهم ترین خطوط قرمز اداره محیط زیست است و  علاوه بر پلمپ واحد ها ، از مراجع قضایی خواستار است صاحبان این واحد ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

رییس محیط زیست بهارستان تصریح کرد: از آنجایی که اکثر آبکاری ها بصورت استیجاری هستند  با پلمپ آنها ، سریعا محل را تخلیه و در مکان دیگری فعالیت می کنند و این موضوع  کار را برای  محیط زیست در برخورد با آنها سخت می کند.

کد مطلب 2853777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها