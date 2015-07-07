پلمپ ۴ واحد آبکاری /پساب آبکاری ها حاوی سیانور و کروم

رضا شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای ادامه برنامه گشت ، پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی شهرستان و با هدف بررسی مسائل زیست محیطی ، پیگیری اقدامات انجام شده و اتخاذ تمهیدات زیست محیطی از ۴ واحد آبکاری در شهرستان بهارستان توسط رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان بازدید شد.

به گفته وی، فاضلاب آلاینده و بسیار خطرناک حاوی سیانور و کروم آبکاریهای غیر مجاز بدون هیچ گونه تصفیه ای وارد چاههای جاذب شده و به طور جدی سلامت و بهداشت عمومی و همچنین محیط زیست را تهدید می کند.

شایسته با اشاره به اینکه این موضوع به هیچ عنوان از لحاظ زیست محیطی ، شرعی ، انسانی و اخلاقی پذیرفته نیست، اظهار داشت:آبکاری های غیر مجاز از مهم ترین خطوط قرمز اداره محیط زیست است و علاوه بر پلمپ واحد ها ، از مراجع قضایی خواستار است صاحبان این واحد ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

رییس محیط زیست بهارستان تصریح کرد: از آنجایی که اکثر آبکاری ها بصورت استیجاری هستند با پلمپ آنها ، سریعا محل را تخلیه و در مکان دیگری فعالیت می کنند و این موضوع کار را برای محیط زیست در برخورد با آنها سخت می کند.