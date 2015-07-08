حجت الاسلام و المسلمین حسن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه ۲۱ تیرماه، به نام روز حجاب و عفاف نامگذاری شده است از همین رو طرح طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در دهه سوم ماه مبارک رمضان با این محوریت در مساجد استان اصفهان اجرایی خواهد شد.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب، توزیع بسته های فرهنگی و معرفی فعالان حوزه حجاب و عفاف و تشویق بانوان محجبه و دختران خردسال در لوای این طرح از سوی هیئت های مذهبی در مساجد محله به اجرا گذاشته می‌شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برپایی ۳۰ نمایشگاه و توزیع ۴۰ هزار بسته فرهنگی در ۶ هزار مسجد در سراسر استان اصفهان در دهه آخر ماه مبارک رمضان از دیگر برنامه های سازمان تبلیغات در این ایام است.

وی اعلام کرد: برای افرادی که حجاب مناسب ندارند دعوت نامه هایی برای حضور در کلاس های آموزشی بدون ذکر عنوان «حجاب و عفاف» ارسال کرده ایم که با اجرای این طرح در مساجد استان، این دسته از افراد جامعه با روش های غیرمستقیم و به صورت استدلالی به رعایت حجاب و عفاف تشویق خواهند شد.

اختصاص یک مسجد برای اعتکاف دانش آموزان اصفهانی

حجت الاسلام بابایی همچنین از اختصاص یک مسجد برای اعتکاف دانش آموزان اصفهانی در ماه مبارک رمضان خبر داد و ابراز داشت: در مجموع ۴ مسجد برای اعتکاف روزه داران اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: دو مسجد امام (ره) و فرشته مختص اعتکاف مردم و مسجد مصلی الغدیر دانشگاه اصفهان نیز فقط منحصر به اعتکاف بانوان است.