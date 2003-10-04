ملك محمدي: فقط به طلا در "ججو "فكر مي كنم

ملي پوش تيم ملي تكواندو كشورمان در گفت و گو با خبرگزاري" مهر" گفت: در مسابقات جهاني اوزاكا ژاپن تجربه بسيار خوبي كسب كرده ام. ضمن اينكه با رفع كامل آسيب ديدگي پايم تمرينات سختي را پشت سر مي گذارم تا با كمك "كو" مربي كره ايي تيم ملي تكواندو بتوانم خوشرنگ ترين مدال مسابفات آسيايي را از آن خود و تيم ملي ايران كنم.

ملك محمدي در ادامه افزود : همه مربيان از من توقع كسب مدال طلا را دارند و به همين خاطردرتمرينات به طوراختصاصي با من كار مي كنند تا بتوانم به كمك آنها و عنايت خداوند به اين مدال دست پيدا كنم.

ملي پوش وزن 73- كيلو گرم تيم ملي تكواندو كشورمان در پايان ابراز اميدواري كرد، اين تيم بتواند عنوان قهرماني مسابقات آسيايي كره جنوبي را از آن خود كند.