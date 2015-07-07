تصویب اساسنامه شرکت بهره برداری نمایشگاه بین الملی شهر آفتاب

به گزارش خبرنگار مهر،رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورا در خصوص حسابرسی بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران گفت: تا حسابرسی انجام نشود نمی توانیم گزارش تلفیق آن سال را ارائه کنیم.



دبیر با اشاره به عدم حضور سازمان زیباسازی در جلسه مربوط به حسابرسی این سازمان در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این سازمان که باید به زیبایی پاسخگوی قانون و نمایندگان قانون باشد در جلسه کمیسیون حاضر نشده و گزارش حسابرس مستقل شورا هم نشان می دهد آمار سازمان مطلوب نیست.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورا همه شرکت ها و سازمان ها سال گذشته ملزم شدند همه حساب های درآمدی شان را اعلام کنند و آخرین سازمانی که حساب های درآمدی اش را اعلام کرد سازمان زیباسازی بود.



علیرضا دبیر سپس با تاکید بر تهیه اساسنامه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب بر اساس اساسنامه تیپ شرکت های شهرداری عنوان کرد: ما تنها در سه ماده اساسنامه اجازه ورود داشتیم و پیشنهادات کمیسیون نظارت و کمیسیون فرهنگی را نیز در آن اعمال کردیم.



وی اضافه کرد: یکی از تغییرات اعمال شده در ماده دهم اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت است که بر اساس آن صد درصد سرمایه شرکت متعلق به شهرداری تهران است.



دبیر توضیح داد: ۵۱ درصد سهام شرکت به شهرداری تهران؛ ۲۷ درصد سازمان سرمایه گذاری؛ ۲۰ درصد سازمان بازنشستگی؛ ۱ درصد شرکت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و یک درصد هم به شرکت یادمان سازه تعلق دارد.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: برای ساخت هر مجموعه ای از روز اول شرکت بهره بردار تعیین می شود تا در مراحل ساخت پیشنهادات و نظراتشان را در طرح اعمال کنند اما در این مورد در حالی که فاز اول شهریورماه به بهره برداری می رسد تیم بهره بردار هنوز مشخص نشده است.



وی در پایان بیان داشت: دو نفر از شورای شهر بر عملکرد این شرکت نظارت دارند و تاکید شده است که نیروها از داخل مجموعه شهرداری جذب شوند و نیروی از بیرون مجموعه استخدام نشود.



ناصحی نیز با بیان اینکه اساسنامه شهر آفتاب ۶۶ صفحه است؛ اظهار داشت: چرا در دستور جلسه کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی تلقی نشده است؟



رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: بودجه ای که تا به امروز در این پروژه هزینه شده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است که به طور کامل از طریق کمیسیون فرهنگی اجتماعی پرداخت شده است. این طور که آقایان اظهار می کنند نزدیک به هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است که باید ببینیم ۴۰۰ میلیارد دیگر از کجا آمده است؟



سروری نیز به عنوان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی خاطر نشان کرد: ماده ۳۷ این اساسنامه باید تغییر کند. برگزار نکردن مجمع و جمع کردن امضای پراکنده عامل اصلی تالی فاسد است و این باید از اساسنامه حذف شود.

تقی پور نیز در خصوص ماده ۱۰ و ۲۶ گفت: این دو ماده با یکدیگر تناقض دارند و باید در ماده ۱۰ عبارت با رعایت ماده ۲۶ این اساسنامه ذکر شود.



حقانی نیز در خصوص پیشنهادات کمیسیون سلامت و خدمات شهری توضیح داد: تصویب اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی فاقد توجیح قانونی است و اهتمام شهرداری تهران به ایجاد سازمان و شرکت جدید مستلزم ارزیابی دقیق تری است.

وی اضافه کرد: هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه هایی که در اختیارات قانونی آنها فعالیت اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است. لذا لایحه شهرداری تهران دارای ایراد اساسی است.



دنیامالی نیز تاکید کرد: چون اساسنامه مصوبه شورا است انحلال آن نیز باید با مصوبه شورا باشد. وجود دو شرکت بهره برداری که یکی را دولت داشته باشد و یکی هم شهرداری تعارض زیادی به وجود خواهد آورد. آنچه ما دنبال می کردیم مدیریت واحد بوده و شرکت نمایشگاه های بین المللی هم سهام دار این شرکت باشد اما این اتفاق نیافتاده است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت: این شرکت مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی را می دهند و باید سهام دار شرکت بین المللی شهر آفتاب می شدند. بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تا بهره برداری فاز یک نیاز است و این یک چهارم کل نمایشگاه هم نیست.

وی افزود: این نمایشگاه کار بسیار خوبی است و باید حمایت شود اما بهره برداری از آن بسیار به تاخیر افتاده است. حتی اگر امروز هم این اساسنامه تصویب شود شش ماه تا برگزاری اولین نمایشگاه زمان لازم است.

طلایی با اشاره به توضیحات ناصحی درخصوص دیده شدن حوزه فرهنگی گفت: مشکلی که در نمایشگاه های فعلی تهران است وجود مدیریت اقتصاد محور و نادیده شدن پیوست های فرهنگی است. ما باید نگاه جامعی در اداره نمایشگاه داشته باشیم و علاوه بر نگاه اقتصاد محور نگاه فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی هم در آن وجود داشته باشد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: نباید این نمایشگاه با رویکرد صرف اقتصادی از مسايل فرهنگی و … غافل شود.



راستگو با اشاره به مشخص نبودن نقش و کار شورای شهر بیان داشت: مکانیزم نظارتی شورای شهر باید مشخص شود. برای موضوع انحلال هم اختیارات شورای شهر ذکر نشده است. باید نقش نظارتی شورای شهر مشخص شود.



سالاری نیز تصریح کرد: دوستان در دولت می توانند در این موضوع کمک حال ما باشند و باید از آنها هم دعوت کنیم تا در این کار مشارکت داشته باشند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری از علیرضا دبیر خواست نسخه نهایی اساسنامه را در اختیار آنها قرار دهد تا از درج شدن پیشنهادات در اساسنامه مطمئن شود. سالاری تاکید کرد: تشکیل جلسه مجمع عمومی باید دوبار در سال باشد.

وی افزود: ماده ۳۸ اساسنامه از لحاظ موضوعی با ماده ۳۹ مغایرت دارد و اعضای هیات مدیره باید در جلسه حاضر باشند و امضا را در جلسه انجام دهند.



اقبال شاکری نیز با اشاره به اتلاف منابع ملی در صورت موازی کاری گفت: موضوع احداث نمایشگاه در پرند باید تعیین تکلیف شود.



دبیر در پایان پیشنهادات را جمع بندی کرد و تصریح کرد: در جلساتی که با حضور آقای اسپهبدی برگزار شد درباره این نمایشگاه صحبت های مفصلی انجام دادیم و آقای اسپهبدی به عنوان مشاور این نمایشگاه قول همکاری داد. ما مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن تصمیم گرفتیم صد در صد سهام این شرکت برای شهرداری باشد.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: نظر کمیسیون فرهنگی مبنی بر عضویت ۵ نفر در هیات مدیره را در اساسنامه اعمال کردیم. درآمد این شرکت هم به حساب خزانه شهرداری واریز می شود.



ترک آبادی معاون برنامه ریزی شهر آفتاب هم در خصوص هزینه های نمایشگاه گفت: تا پایان سال ۹۳ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای احداث نمایشگاه هزینه شده نه هزار میلیارد تومان. طی نامه ای که با امضای شهردار تهران ارسال شده گزارش توجیهی و مطالعات این پروژه را در اختیار شورا قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: موافقت اصولی انتقال نمایشگاه به شهرآفتاب را هم گرفتیم و گردش کار سال ۸۲ تا کنون را هم به طور کامل برای ریاست شورا ارسال کرده ایم.



مسجد جامعی نیز اظهار داشت: نسبت این نمایشگاه با دستگاه اجرایی را باید شفاف تر کنیم. در بازدید آقای نعمت زاده از نمایشگاه حضور داشتم و ایشان نکاتی درباره نمایشگاه داشتند که برای اینکه این نکات منشا اختلاف نشود باید سند متقابلی برای مذاکرات شفاهی تهیه شود.

وی اضافه کرد: درباره نمایشگاه چمران مساله ای در تهران داریم و باید درباره این نمایشگاه هم توافقی انجام شود. برگزاری نمایشگاه در این مکان مشکلاتی را برای اهالی ایجاد می کند و باید این مشکل را در حوزه مدیریت شهری حل کنیم.