به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی رییس دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن روز قدس در تبیین کارکردها و ظرفیت های قدس و روز جهانی قدس، اظهار کرد: اولا در یک واکاوی نسبت به روز قدس باید قابلیت های قدس را باز شناخت که یکی ازاین ظرفیت ها، اهمیت و قداست و جایگاه بسیار رفیع این مسجد در اسلام و درادبیات اسلامی است به طوریکه وقتی مساجد بزرگتر و اساسی تر در اسلام را برمی شمارند در راس این مساجد، مسجدالحرام و مسجد الاقصی است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دوم این که قدس در ادبیات و مفاهیم دینی به عنوان محل عروج پیامبر اسلام(ص) است که یک پدیده بسیار مهم دینی تلقی می شود و به حساب می آید و این بر اهمیت این مکان افزوده و به آن جایگاه ویژه و ممتازی بخشیده است.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به سومین قابلیت و ظرفیت قدس، گفت: این مسجد زمانی قبله گاه مسلمانان بوده و قبله اصولاً در اسلام یک اهمیت کانونی، اساسی و مهمی در ایجاد ارتباط بین بندگان و خدا ایفاء می کند و گوئی یک نماد است به سمت ایستادن و به سمت خدا رفتن است و طبیعتا این اهمیت دیگری را برای قدس رقم می زند.

قدس از گذشته، نقطه اساسی صلح جویی نسبت به ادیان دیگر در اسلام تلقی می شده است

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم یگر در ارتباط با قدس این است که قدس هم درگذشته های اسلامی به عنوان یک نقطه اساسی نگاه پراز سلم و صلح خواهی و صلح جویی نسبت به ادیان دیگر در اسلام تلقی می شده است و بخشی از روابط خوب و سالم مسلمانان با ادیان دیگر از خاستگاه قدس و امکانات قدس برمیخواسته و این در تاریخ قابل مشاهده است

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: در نتیجه همه اینها قدس از حیث تاریخی و قداستی و مکانی و پیوندی که با معنویت این مکان دارد برای مسلمانان یک اهمیت فوق العاده ای دارد.

غصب قدس نوعی مواجهه با بخشی از مفاهیم و تراث عظیم اسلامی است/ بخشی از امکانات و ظرفیت های مهم در ارتباط با قدس در روز قدس نهفته است

دکتر مبلغی همچنین با بیان این مطلب که طبیعتا غصب این مکان به معنای نوعی مواجهه با بخشی از مفاهیم اسلامی و نگاه و تراث اسلامی تلقی می شود، بی تفاوتی در برابر آن را به معنای بی تفاوتی نسبت به یک امر اساسی و مهم عنوان کرد.

این چهره برجسته جهان اسلام در ادامه سخنان خود با گرامیداشت روز قدس و با اشاره به این که بخشی از امکانات و ظرفیت های مهم در ارتباط با قدس در روز قدس نهفته است، گفت: روز قدس به دلیل واقع شدن در ماه مبارک رمضان نوعی پل و ارتباط از یک زمان مقدس به نام ماه رمضان به یک مکان مقدس یعنی قدس است و از این جهت این روز در راستای وضعیتی است که ذاتا برای قدس وجود دارد و آن مقدس بودن آن است.

جهانی بودن روز قدس می تواند عامل انسجام و همگرایی اسلامی باشد

وی افزود: از طرف دیگر روز قدس چون یک روز جهانی است و رنگ وبوی ایرانی و عراقی و فلسطینی و کشور مشخصی ندارد، بلکه رنگ اسلامی دارد و به همه مسلمانان تعلق دارد می تواند عامل انسجام باشد و نوعی همگرایی اسلامی را در ارتباط با قدس برانگیزاند و نوعی تذکار و تذکر واهتمام جدی و اساسی را نسبت به غصب این مکان و آن تراث عظیم وجایگاه مفهومی و قداستی آن در اسلام در میان مسلمانان ایجاد کند.

توسعه توجه و جهانی تر کردن روز قدس یک کار اساسی فزاینده رو به پیش است/ باید به همه شعارها و شعورهای پیرامون روز قدس بعد اسلامی بدهیم

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی تاکید کرد: بنابراین اهتمام و بزرگداشت روز قدس و توسعه توجه به آن و جهانی تر کردن این روز وافزودن برا ابعاد جهانی آن یک کار اساسیِ محوریِ کانونی وفزاینده رو به پیش است که غفلت از قابلیت های نهفته در این روز در حقیقت یک فرصت گرانبهایی را نادیده گرفتن است.

حجت الاسلام مبلغی همچنین با تاکید براین که باید کوشید تا می شود رنگ و بوی قومیتی و داخلی را از پیرامون آن شست، اظهار داشت: اصولا چون ذات توجه به روز قدس و ماهیت قرار دادن این روز جهانِ اسلامی است باید کوشید تا می شود رنگ و بوی قومیتی و داخلی را از پیرامون آن شست و تا می شود ابعاد جهانی این روز را در توجه به آن برجسته کرد.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم روز قدس کارکرد خود را هرچه بهتر، بیشتر، اساسی تر و جهانی تر ایفاء کند می باید به اقتضاء آن که یک روز جهانی و جهان اسلامی است توجه بیشتری به آن بکنیم و همه شعارها و شعورهای پیرامون آن را بعد جهان اسلامی بدهیم و از رفتن به سمت نگاه های داخلی و وضعیت های مقطعی پیرامون آن عبور کنیم.