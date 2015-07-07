به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در مراسم معارفه شهردار تنگارم دشتستان با تاکید بر حمایت همه جانبه از پرداخت اعتبارات لازم به شهرداریهای استان بوشهر بیان کرد: توسعه زیرساختهای شهری و تغییر چهره شهرها و بهبود مبلمان شهری از اولویتهای استان بوشهر است که برای تحقق این مهم خوشبین هستیم اعتبارات تخصیصی شهرداریها امسال افزایش یابد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه ظرفیت شهرداری تنگ ارم تقویت میشود افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات نخبگان و صاحبنطران مجرب میتواند در بسیاری از امور کارگشا باشد که باید شهردار تنگ ارم به این مهم توجه داشته باشد.
سالاری با تاکید بر این نکته که پیوند شهرداریها با مردم مهمترین سرمایه اجتماعی است تصریح کرد: باید تلاش شود پیوند و ارتباط با مردم افزایش یابد تا بتوان در تحقق برنامهها و اهداف موفق شد.
در این آئین عبدالنبی امیری به عنوان شهردار تنگ ارم دشتستان معرفی شد.
نظر شما