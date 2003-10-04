  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۵

آغاز دهمين مرحله از اردوي تيم ملي كاراته

آغاز دهمين مرحله از اردوي تيم ملي كاراته

دهمين مرحله از دوره هاي آمادگي تيم ملي كاراته جوانان و اميد ايران از روز شنبه در مجموعه ورزشي آزادي آغازشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" سومين دوره رقابت هاي كاراته قهرماني جوانان واميد جهان طي روزهاي سوم و چهارم آبانماه در بندر مارسي فرانسه برگزار مي شود و تيم ملي ايران به عنوان نايب قهرمان دوره قبل دراين مسابقات شركت خواهد كرد.

در اردوي دهم ودر قسمت كوميته جوانان ، محمدحسين گيلوهي، حسن غفاري، محمدرضا عارف اصل، كسري عبدالهي، امين راسخي و محمدعلي جعفرقلي زاده، در كاتا تيمي حسين پورجلالي، مالك مهرابي، افشين همتي مقدم ، دركاتا انفرادي، شاهرخ شريفي كيا، محمدرضا باتواني دركوميته اميد حسين، حسن روحاني، محمدرضا محمدي، سعيد فرخي، جاسم ويشگاهي، مهدي جعفرقلي زاده، منصور حسن بيگي، محسن سليمي و مسلم زين الدين شركت خواهند داشت.

به همين منظور اردوي آمادگي اين تيم ها ازامروز در مجموعه ورزشي آزادي آغاز شده است.

 

کد مطلب 28539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها