آغاز دهمين مرحله از اردوي تيم ملي كاراته

به گزارش خبرنگار" مهر" سومين دوره رقابت هاي كاراته قهرماني جوانان واميد جهان طي روزهاي سوم و چهارم آبانماه در بندر مارسي فرانسه برگزار مي شود و تيم ملي ايران به عنوان نايب قهرمان دوره قبل دراين مسابقات شركت خواهد كرد.

در اردوي دهم ودر قسمت كوميته جوانان ، محمدحسين گيلوهي، حسن غفاري، محمدرضا عارف اصل، كسري عبدالهي، امين راسخي و محمدعلي جعفرقلي زاده، در كاتا تيمي حسين پورجلالي، مالك مهرابي، افشين همتي مقدم ، دركاتا انفرادي، شاهرخ شريفي كيا، محمدرضا باتواني دركوميته اميد حسين، حسن روحاني، محمدرضا محمدي، سعيد فرخي، جاسم ويشگاهي، مهدي جعفرقلي زاده، منصور حسن بيگي، محسن سليمي و مسلم زين الدين شركت خواهند داشت.

به همين منظور اردوي آمادگي اين تيم ها ازامروز در مجموعه ورزشي آزادي آغاز شده است.