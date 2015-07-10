«سفید» از یک باور شکل گرفت/ ادای دین به بازماندگان جنگ تحمیلی

محمد زوار بی‌ریا کارگردان نمایش «سفید» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «سفید» که نام قبلی آن «آنم آرزوست» بود پیش از این در هشتمین جشنواره تئاتر رضوی حضور داشت و توانست تندیس جشنواره را در بخش‌های کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه و آهنگسازی از آن خود کند و همچنین در بخش بازیگری مرد نیز جوایز اول و دوم را نیز کسب کرد. این اثر نمایشی قرار است از ۲۱ تیرماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه برود.

وی درباره شکل گیری ایده این اثر نمایشی بیان کرد: این نمایش از یک باور آغاز شد. بر این اساس که مردم خرمشهر و آبادان معتقد هستند که شلمچه اولین جایی است که امام رضا (ع) در بدو ورودش به ایران بر آنجا قدم نهاده است. در حقیقت در باورهای بومی مردم، شلمچه به عنوان قدمگاه امام هشتم شیعیان (ع) به حساب می آید. با توجه به این باور ایده ابتدایی و طرح اولیه نمایشنامه توسط سید علی موسویان نوشته شد.

این کارگردان تئاتر درباره داستان این اثر نمایشی توضیح داد: داستان نمایش درباره حشمت جوان ۲۵ ساله ای دارای معلولیت ذهنی است که قصد زیارت به حرم امام رضا (ع) را می کند. راننده اتوبوسی که به مقصد مشهد می رود به او می گوید اگر در طول سفر از همه مسافران پذیرایی کند او را مجانی به مشهد می برد اما صبح روز سفر به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور حشمت از سفر باز می ماند و به صورت اتفاقی از شلمچه سر در می آورد. در شلمچه با یک جانباز اعصاب و روان که در تصوراتش می خواهد به بچه های جبهه آب برساند آشنا می شود. تقابل این دو با هم باعث خلق لحظات گروتسکی می شود.

زوار بی ریا متذکر شد: در این اثر نمایشی هر دو این اشخاص تلاش می کنند به یکدیگر کمک کنند و با توجه به شرایط جسمی و روحی و روانی که دارند درد یکدیگر را بفهمند. حسین شفیعی و سید علی موسویان دو بازیگر این اثر نمایشی هستند. در نمایش «سفید» تلاش کردم ادای دینی به انسان های ارزشمندی که جزو بازماندگان جنگ تحمیلی هستند و با ذهنیت دیگری به جهان پیرامون نگاه می کنند، کرده باشم.

وی در پایان درباره شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: وحید لاری طراحی صحنه این اثر نمایشی را بر عهده دارد که با وجود طراحی رئالیستی نمایش تلاش کرده اتفاق ها و فضاسازی اثر به گونه ای متفاوت به مخاطب القا شود همچنین با نورپردازی متفاوتی که برای نمایش در نظر گرفته شده تلاش کردیم مکان های مختلف داستان به تفکیک به نمایش در آیند. این نمایش دارای رگه هایی از طنز است اما طنزی که در نهایت مخاطب را به اندیشه فرو می برد.

نمایش «سفید» به نویسندگی سیدعلی موسویان و با کارگردانی محمد زوار بی‌ریا از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می‌رود. در اجرای این نمایش وحید لاری نیز به عنوان طراح لباس و صحنه و بهنام رحیمی به عنوان آهنگساز، محمد زوار بی‌ریا را همراهی خواهند کرد.

تماشاخانه‌ ماه در ساختمان مرکزی حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه واقع است.