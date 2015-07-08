به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار مسکن روزهای رکود را سپری می‌کند، گزارش‌ها از سطح شهر تهران حکایت از این دارد که برخی مالکان در یک هفته اخیر، حاضر به پایین آوردن نرخ‌ها شدند و اصرار برای فروش واحدهای خود دارند.

در واقع در جریان رکود بازار مسکن، تعداد زیادی از مالکان که نیاز چندانی به فروش فوری ملک خود نداشتند، با قیمت‌هایی بالاتر قصد فروش املاک خود را داشتند که در یک هفته اخیر موضع آنها تغییر کرده و قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.

براین اساس، یکی از متقاضیان که در یک ماه اخیر به دنبال یافتن آپارتمان مناسب بود، در این باره به خبرنگار مهر، گفت: در روزهای اخیر در کمال ناباوری قیمت‌ها تغییر کرده و کاهش داشته است که این بسیار عجیب بود، چرا که در یک ماه اخیر، مالکان حاضر به کاهش قیمت‌ها نبودند و بیشتر از یک حدی تخفیف نمی‌دادند.

اینطور که به نظر می‌رسد، بسازبفروش‌ها در روزهای اخیر، واحدهای خود را به بازار عرضه کرده‌اند تا در تابستان که فصل رونق مسکن است، به فروش برسانند، ضمن آنکه بی اطلاعی از وضعیت مسکن در نیمه دوم سال هم از دیگر عواملی است که این دسته از مالکان مسکن را به فروش تشویق کرده است.

بنابراین متقاضیانی که در ماه‌های اخیر وارد بازار مسکن شدند، با شرایط متفاوتی روبرو بودند که هر مالکی بسته به شرایطی که داشت، برای فروش ملک خود تعیین کرده بود؛ هرچند که هنوز هم قیمت‌ها برای اغلب متقاضیان مسکن بالا است اما تعداد زیادی از متقاضیان هم در انتظار نیمه دوم سال و تغییرات بازار مسکن هستند.

قیمت آپارتمان در برخی محله‌های تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، واحدی ۶۵ متری و دوخوابه، تکواحدی با پارکینگ و انباری و عمر ۵ ساله در خیابان حبیب اله حوالی مترو شریف با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و در سردار جنگل واحدی ۶۲ متری با عمر ۸ ساله و بازسازی شده با امکانات ۲۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در اسکندری جنوبی، پایین تر از سپه آپارتمانی ۶۳ متری و ۱۲ ساله، طبقه ۲ با شرایط ۴۵ میلیون تومان وام، ۴۰ میلیون تومان رهن و ۸۴ میلیون تومان نقد به فروش می رسد. در کارگر جنوبی زربافیان هم واحدی با همین متراژ و فول امکانات متری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

آپارتمانی ۶۵ متری و یک خوابه در قیطریه متری ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است و در سعادت آباد واحدی ۶۴ متری و یکخوابه با امکانات، ۵۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، همچنین در شهران آپارتمانی ۶۲ متری، طبقه ۴ با پارکینگ و انباری، بدون آسانسور ۲۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

در سردار شمال آپارتمان ۶۵ متری و دوخوابه با با پارکینگ، طبقه چهارم ۲۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد و در فردوس غرب - سازمان برنامه یک آپارتمان ۶۴ متری با فول امکانات ۲۵۵ میلیون تومان فروخته می‌شود.

براین اساس، واحدی ۶۶ متری و نوساز با امکانات در گیشا ۲۴۰ میلیون تومان و واحدی ۷۰ متری در نارمک با امکانات و دوخوابه متری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در فردوس غرب بهار جنوبی هم واحدی ۶۵ متری و دوخوابه با عمر یکساله ۳۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و در آزادی، ابتدای خوش جنوبی هم واحدی ۶۳ متری ۱۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.