صرفه جویی سالانه ۸ درصد آب برای احیای دریاچه ارومیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی سه شنبه در همایش اطلاع رسانی بررسی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: خوشبختانه از سال گذشته شاهد بارندگی های خوبی در حوزه دریاچه ارومیه بودیم که این بارندگی ها تاثیر بالایی بر سطح آب این دریاچه گذاشته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بحث نکاشت در حوزه این دریاچه مطرح شده بود اما خوشبختانه با توجه به حجم بارش ها این طرح لغو شد و هم کنون در پی بهکاشت در این منطقه هستیم و سعی در اصلاح گونه های گیاهی و کشاورزی کاشته شده در این منطقه داریم.

ساعی در ادامه با بیان ضرورت برنامه ریزی برای مصرف آب به منظور احیای دریاچه گفت: باید در طول پنج سال، مصرف آب را ۴۰ درصد کاهش دهیم که سهم هر سال کاهش هشت درصدی است که باید در این خصوص برنامه ریزی داشته باشیم.

نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: در مجموع ۲۶ راهکار برای احیای این دریاچه تصویب شده است که باید برای تک تک این راهکارها شاهد برنامه ریزی از سوی مسئولان مربوطه باشیم که در این خصوص مسئولان دستگاه های مربوطه استان با برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت سعی در عملی کردن پروژه های مرتبط با دریاچه را دارند.

وی همچنین از خطرات مربوط به ریزگردهای نمکی در شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای طرح هایی سعی در فعال نشدن ریزگردهای نمکی این دریاچه خواهیم داشت و دولت نیز در این زمینه طرح هایی داشته و تلاش خوبی انجام می دهد.

ساعی افزود: فعال شدن این ریزگردها سبب بیماری های مختلف برای ساکنان منطقه خواهد شد که این امر می تواند فاجعه بزرگی را بیافریند و به همین دلیل سعی در خنثی نگه داشتن ریزگردها داریم.

مردم روستاها و کشاورزان منطقه نسبت به خطرات خشکی دریاچه ارومیه آگاه تر شوند

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان نیز در این جلسه با تاکید بر آگاه سازی و ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و اهالی منطقه گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان در راستای طرح های احیا انجام داد، آموزش به کشاورزان و توجیه کامل آن ها است زیرا تا زمانی که این افراد نسبت به طرح های اجرایی توجیه نشده باشند، احتمال موفقیت پروژه ها بسیار پایین خواهد بود.

عطاالله هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم آگاه سازی صاحبان چاه برای برداشت از چاه ها است که متاسفانه علیرغم اطلاع رسانی ها برخی برداشت های غیرمجاز از چاه های منطقه می شود که ضربه بدی به پیکره دریاچه وارد می کند.

وی افزود: باید در این زمینه از ظرفیت تشکل های کشاورزی استان بهره مند شویم زیرا این تشکل ها می توانند در آگاه سازی افراد نقشی خوبی ایفا کنند.

هاشمی با بیان اینکه باید به فکر کاهش سطح آب های زیرزمین نیز باشیم، گفت: کاهش آب های زیرزمینی خطر بزرگی است که استان را تهدید می کند که باید بر روی این امر نیز تمرکز کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان همچنین بر اجرای طرح آبیاری تحت فشار در تمامی شهرستان ها تاکید کرد.