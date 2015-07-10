آغاز فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی/ اجرا در مسیر تهران - اصفهان

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های اجرایی وزارت ارتباطات در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت ارتباطات معتقد است که فعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارند.

وی با تاکید براینکه حمایت از سرمایه گذاری در این بخش باید به صورت نظام مند و در قالب اهداف و برنامه های مشخص صورت گیرد، افزود: در این راستا وزارت ارتباطات نسبت به تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی کشور تحت عنوان «توانا» اقدام کرده است.

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «توانا» شبکه زیرساخت ارتباطی کشور مبتنی بر تجهیزات داخلی است که با هدف تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید محصولات و خدمات راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارد فاز اجرایی شده است.

قنبری گفت: شبکه «توانا» با تامین ۱۰۰ درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای این پروژه، سیستمهای انتقال نوری ۴۰ کاناله (DWDM ) تولید داخل در شبکه ملی انتقال زیرساخت ارتباطی کشور، نیز به کار گرفته شده که این پروژه با ظرفیت ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه در مسیر تهران- اصفهان به اجرا درآمد.

معاون وزیر ارتباطات ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش توان دانش فنی و کاربردی متخصصان داخلی و نیز کاهش قیمت محصولات مشابه خارجی به همراه تضمین امنیت شبکه را از جمله دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد.

به گزارش مهر، سیستم انتقال نوری DWDM آخرین فناوری دیتا در انتقال ترافیک اطلاعات از طریق تارهای نوری محسوب می شود که به صورت ۱۰۰ درصد تولید داخلی در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور به کار گرفته شده است.