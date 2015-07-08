سردار رسول سنایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت روز قدس در دو سال اخیر با سالهای گذشته اظهار داشت: درسالهای اخیر با پدیده نحس تکفیری در جهان اسلام مواجه هستیم و متاسفانه تروریست های تکفیری در دو سال اخیر بحث قدس را به حاشیه انداخته اند.

وی افزود: با جنایت های اخیر آل سعود در یمن، روز قدس امسال مورد توجه مسلمانان است و این روز باید شرایط وحدت را بین مسلمانان بوجود آورد.

سنایی راد با بیان اینکه جریان تکفیری به اختلاف و منازعه در جهان اسلام دامن زده است ادامه داد: این شرایط منافع صهیونیست ها و دشمنان جهان اسلام را فراهم می کند.

معاون سیاسی سپاه گفت: تغییر نقشه خاورمیانه و تبدل کشورهای بزرگ منطقه به کشورهای کوچک که به عنوان خاورمیانه جدید مطرح است، یک طرح آمریکایی بوده و متاسفانه برخی از گروهک های تروریستی و تکفیری به شکل نیابتی و سران مرتجع برخی کشورهای منطقه به پیشبرد این طرح کمک می کنند. پیام بلند روز قدس امسال باید وحدت در جهان اسلام و هشدار به جنگ نیابتی دشمنان اسلام باشد.

غده سرطانی اسراییل برای فتنه گری در بین مسلمانان است

سنایی راد با بیان اینکه در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) دفاع از مظلوم یک اصل است تصریح کرد: مقابله با ظالم و نپذیرفتن سلطه کفر و بیگانه در اندیشه امام (ره) روشن و مشخص بود و شکل گیری غده سرطانی صهیونیسم به معنی زدن یک سرپل در جهان اسلام و فتنه گری در بین مسلمانان است.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه در این شرایط امام (ره) با نگاه عمیق و دقیق سیاسی عوارض شکل گیری این غده سرطانی را گوشزد کردند ادامه داد: ما با نگاه دوراندیشانه و اختصاص وجوه شرعی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و کمک به مبارزان فلسطینی در زمانی که سران ناسیونالیست عرب مرزهای خیانت را بر علیه مظلومان فلسطین طی کرده و نظم مطلوب آمریکا را پذیرفته بودند، حرکت نوینی را آغاز کردیم.

وی افزود: در شرایطی که رژیم صهیونیستی جایگاه کلیدی در منطقه داشت امام (ره) مبارزه خود علیه این رژیم منحوس را آغاز کرد و مبارزه با این رژیم را فریضه ای شرعی می دانستند و به همین دلیل اجازه پرداخت وجوه شرعی به مبارزان فلسطینی را دادند.

سنایی راد خاطرنشان کرد: مواضع امام (ره) برخاسته از نگاه وحدت گرایانه و عمیق ایشان بود که تا امروز ادامه دارد و مفسر این اندیشه بلند مقام معظم رهبری هستند که می فرمایند ما همان کمکی که به شیعیان و حزب الله می کنیم را به حماس سنی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، در جهت ایستادگی در مقابل ظلم به مسلمانان انجام می دهیم.

نگاه تقریبی و وحدت گرایانه امام (ره) به مسئله فلسطین

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: نگاه امام(ره) به مسئله فلسطین تقریبی، وحدت گرایانه و عمیق است که خطر رژیم صهیونیستی را به خوبی فهم کرده و در عرصه عمل سیاسی نیز مورد توجه قرار دادند.

وی با بیان اینکه مسئله قدس مسئله جهان اسلام است و برای حل آن تمام جهان اسلام باید دست به کار شود گفت: تفرقه در جهان اسلام به نوعی تجزیه در قدرت جوامع اسلامی و واداشتن آنها به تمکین از قدرتهای جهانی است و اگر مسلمانان با هم باشند می توانند با سناریو تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی به کشورهای ضعیف فاقد قدرت و توان داخلی، مقابله کنند.

سنایی راد افزود: کشورهای بزرگ اسلامی می توانند به یک بلوک قدرتمند اسلامی تبدیل شوند و با اهداف دشمنان مقابله کرده و منافع و مصالح جهان اسلام را پیگیری کنند و در دیدارهای مسولین ایران و ترکیه همواره سعی شده است راهبرد دشمن فهم شده و با حرکت های تکفیری واگرایانه در منطقه مقابله شود.

شرایط واگرایانه در جهان اسلام با حمله آل سعود به یمن/ غفلت از آرمان فلسطین اشتباهی بزرگ است

وی تصریح کرد: آل سعود با حمله به یمن بدون فهم دقیق علت درگیری های منطقه ای شرایط واگرایانه ای در جهان اسلام بوجود آورده و موجبات سواستفاده توسط دشمن برای پیشبرد جنگ های نیابتی را فراهم کرده است.

سنایی راد ادامه داد: دشمنان جهان اسلام امروز از درون جوامع اسلامی برای تجزیه کشورهای اسلامی و ضربه به قدرت های جهان اسلام استفاده می کنند.

معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: اصلی – فرعی کردن و نگاه به اهم و مهمدر مسئله فلسطین برای ما این است که ما مبارزه با رژیم صهیونیستی را سرلوحه کار خود قرار داده و هر رژیمی که مقابل رژیم صهیونیستی قرار بگیرد مورد حمایت معنوی ما خواهد بود.

وی افزود: برخی از گروههای فلسطینی به اشتباه برای دستیابی به منافع محدود به کشورهای دیگر گرایش پیدا می کنند و با همکاران و حامیان رژیم صهیونیستی پیمان دوستی می بندند، اما ما اشتباه تاکتیکی این گروهها را دلیلی برای حمایت از مردم فلسطین در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی نمی دانیم.

سنایی راد در پایان با بیان اینکه اشتباه برخی گروههای فلسطینی نباید اشتباه بزرگتری را بوجود آورد خاطرنشان کرد: اشتباه بزرگتر غفلت از آرمان فلسطین و عدم حمایت از گروههای مبارز برای پیشبرد این آرمان بزرگ است.