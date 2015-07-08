خوزستان ظرفیت بالایی در ادبیات و شعر کشور دارد

علیرضا چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو نفر از شاعران سرشناس کشور به عنوان نمایندگان خوزستان در محفل شعر خوانی در محضر مقام معظم رهبری حضور داشتند و این نشان از ظرفیت بالای شعر استان خوزستان است.
وی افزود: با توجه به جایگاه خوزستان در حوزه ادبیات بنابراین این حوزه به ویژه شعر و ادبیات پایداری باید به طور جدی دنبال شود. لذا همه افراد صاحب نظر و اهل فن که با مقوله ادبیات آشنایی دارند با شعر و نوشته های خود باید باعث تقویت ظرفیت های ادبی شده و برای توسعه آن نیز تلاش کنند.
وی افزود: حوزه هنری در این راستا آمادگی دارد تا با مشارکت هنرمندان این بخش زمینه های تعامل و همدلی را برای تولید آثار ارزشمند بوجود آورد و این رویکرد برای تعامل هنر اهل قلم و بویژه هنرمندان حوزه ادبیات و شعر فراهم است تا برای تولید محتوای مطلوب و اثرگذار تلاش شود.
سرپرست حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: دعوت از دو شاعر ملی کشور در دیدار شاعران با مقام معظم رهبری که از شاعران سرشناس استان خوزستان و کشور هستند یک غنیمت برای حوزه شعر استان است. محمدرضا سنگری که به عنوان پژوهشگر عاشورایی و از شاعران آیینی کشور است با سابقه طولانی در این حوزه یک فرهیخته ادبی بوده و در دیدار با مقام معظم رهبری حضور داشته است.
چرخابی بیان کرد: عبدالرحیم سعیدی راد نیز که یکی از شاعر توانمند کشور بوده و حضور چند ساله وی در محفل شعر خوانی در حضور مقام معظم رهبری یک ویژگی خاصی برای استان خوزستان بوده هم در دیدار با مقام معظم رهبری حضور داشته است.
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