شرکت های برق وگاز در زمینه پرداخت بدهی های معوق صنایع مساعدت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در دلیجان افزود: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور شرایط خاصی است و در زمینه تولیدات داخلی نیز با مشکل بزرگ قاچاق در واردات روبرو هستیم.

وی در مورد بدهی های معوقه واحدهای صنعتی به شرکت های برق و گاز گفت: این شرکت ها با توجه به شرایط موجود بایستی نگاه ویژه ای به صنایع داشته باشند و در مورد بدهی های معوق آنها مساعدت داشته باشند.

زمانی قمی تاکید کرد: باید تلاش کنیم کارآفرینی و سرمایه گذاری که امروز به نقطه سختی رسیده از این بحران نجات داده شود.

استاندار مرکزی با اشاره به مصوبه دولت که ۹۵درصد از مواد اولیه باید با ارز مرجع به واحدهای تولیدی داده شود، اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد دستگاه ها خودسرانه عمل می کنند و به این مصوبه عمل نمی کنند که بایستی برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده شود.

زمانی قمی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بایستی قدر سرمایه گذاران و کارآفرینان را بدانیم؛ این قشر در کمک به اقتصاد کشور سرمایه گذاری کرده اند و در این خصوص با دولت مشارکت دارند چرا باید به این افراد جواب سربالا داده و آنها را فراری دهیم در حالی که این افراد می توانند سرمایه هایشان را در موقعیت های دیگری که درآمد بیشتری عایدشان می شود سرمایه گذاری کنند.

احمد نجفی، مدیر شرکت نساجی ساویس هم در این نشست گفت: این شرکت به علت مشکلات مربوط به نقدینگی و عدم تامین مواد اولیه، با حدود ۲۰۰ پرسنل و تولید روزانه ۵۰ تن الیاف و پرداخت ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان دستمزد، در حال تعطیلی است.

گفتنی است در این نشست مصوب شد بدهی معوقه واحدهای صنعتی در بخش برق و گاز تقسیط شود و همچنین مجوز جابجایی یک حلقه چاه متعلق به شرکت الیاف سانیا صادر شد.