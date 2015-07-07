مانور اطفای حریق جنگلها در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عطا پورشیرزاد عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی باتشکل های زیست محیطی استان افزود: این مانور پس از ماه مبارک رمضان با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور در شهرستان بویراحمد برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هشت درصد از جنگلهای کشور در این استان است، هدف از برگزاری این مانور را آمادگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی برای مقابله با آتش سوزی جنگلها عنوان کرد.

پورشیرزاد وقوع آتش سوزی های متعدد در جنگلهای استان را نگران کننده دانست و گفت: یکی ازمشکلاتی که در هنگام بروز آتش سوزی ها در مراتع و مناطق جنگلی وجود دارد ناهماهنگی دستگاه های متولی و کمبود امکانات است.

مدیرکل محیط زیست استان نقش تشکلهای زیست محیطی در صیانت از محیط زیست را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این تشکل ها در پیشبرد اهداف و سیاست های سازمان محیط زیست حضور پر رنگی دارند.

وی افزود: درحال حاضر ۲۲ تشکل زیست محیطی در این استان فعالیت می کنند که برغم کمبود اعتبارات اقدامات موثری را انجام داده اند.

پورشیرزاد تشکیل شبکه سمن های زیست محیطی را ضروری دانست و گفت: با راه اندازی این شبکه وحدت رویه و اثرگذاری تشکل های زیست محیطی بیش از پیش خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در کشور خواستار ارائه پیشنهادات تشکلها در حوزه محیط زیست شد.