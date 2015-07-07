۱۷۰۰ واحد مسکونی در شهرک ولی عصر(عج) بناب آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعداز ظهر سه شنبه در شورای مسکن شهرستان بناب با تاکید بر اینکه امسال برای تکمیل زیرساخت های این شهرک ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، ابراز داشت: احداث مسجد دراین شهرک در حال واگذاری به پیمانکار است و احداث ساختمان کلانتری در شهرک ولی عصر(عج) نیز از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی به ضرورت توجه به بحث کیفیت پروژه های درحال احداث توسط سازمان نظام مهندسی و استفاده از مصالح مرغوب در این طرح ها تصریح کرد: بغیر از تعاونی ۴۲۷ که د رحال اجراست و تعاونی مسجد کوفه که قرار است اداره کل راه و شهرسازی در خصوص این تعاونی تعیین تکلیف کند، تمامی تعاونیهای مسکن در شهرک ولی عصر(عج) بناب از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند.

فرج اللهی سپس با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر در شهرک ولی عصر(عج) بناب آماده سکونت است، گفت: هدف از احداث این شهرک هدایت سرریز جمعیت شهر بوده و علیرغم اینکه با این شرایط اقتصادی دولت و مردم سرمایه گذاری کلانی برای تکمیل این شهرک کرده اند، لذا نباید هیچ خانه ای در این شهرک بدون سکنه باشد.

وی اظهار داشت: امسال موضوع پروژه مسکن مهر در بناب بسته خواهد شد، لذا مسئولان و دستگاههای ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به رفع موارد مورد نیاز این شهرک اقدام کنند.