به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جلسه علنی هفته پیش شورای شهر خرم آباد و انتقاد اعضاء و رئیس شورای شهر از فرمانداری خرم آباد مبنی بر رد مصوبات شورا توسط این ارگان و متهم کردن کمیته انطباق فرمانداری در خصوص عدم آشنایی با قوانین، فرمانداری خرم آباد نیز نسبت به صدور جوابیه ای در این زمینه اقدام کرد.

بنابراین گزارش، صدو و سی و دومین جلسه شورای شهر خرم آباد شامگاه سه شنبه در حالی برگزار شد که رئیس و برخی از اعضای شورای شهر با عقب نشینی از صحبت های هفته پیش خود با متهم کردن اصحاب رسانه مبنی بر عدم برداشت صحیح از این صحبت ها باز هم توپ تقصیر را به زمین اصحاب رسانه انداختند.

اگر سبب رنجش فرمانداری شدیم موضوع را تصحیح می کنیم

در ابتدای این جلسه علی جهان آرا رئیس شورای شهر خرم آباد سخنان خود را با ملاک عمل قرار دادن قرآن در همه کارها آغاز کرد و گفت: اکثر مصوبات شورا توسط کمیته انطباق فرمانداری تائید شده که این امر نشان دهنده قانون مندی و خردگرایی اعضای شورای شهر خرم آباد و کمیته انطباق فرمانداری این شهر است.

وی با بیان اینکه تعامل فرمانداری خرم آباد و چهارمین دوره شورای شهر خرم آباد در سطح بالایی قرار دارد اضافه کرد: در جلسه قبل دو تذکر آیین نامه ای خطاب به فرمانداری خرم آباد داده شد که فرمانداری نیز در جوابیه منتشر شده این موضوعات را نه رد و نه تائید کرد.

رئیس شورای شهر خرم آباد گفت: اگر دو موضوعی که جلسه قبل توسط شورای شهر خرم آباد به فرمانداری داده شد سبب رنجش این نهاد شده است این موضوع را تصحیح کرده و خواستار توجه به تعاملات دو طرف بیش از گذشته هستیم.

در انتصابات فقط پیشنهاد می دهیم؛ دخالت نمی کنیم!

جهان آرا با اشاره به اینکه از برخی موضوعاتی که توسط اعضای شورای شهر که با صداقت مطرح می شود ممکن است برداشت سوء شده و مورد سوء استفاده برخی ها قرار گیرد عنوان کرد: اعضاء شورای شهر خرم آباد علی رغم اینکه خواستار اصلاح وضعیت نیروی انسانی در شهرداری خرم آباد هستند ولی در هیچ انتصابی دخالت مستقیم نداشته و دخالت ها عموما در حد پیشنهاد بوده است.

وی بیان داشت: من صحبت های جلسه پیش اعضای شورای شهر خرم آباد را مبنی بر دخالت اعضا در امور جاری شهرداری و انتصابات آن دخالت می کنند را صریحا تکذیب می کنم اگر هم چنین موضوعی گفته شده از سر دردمندی بوده و در حد پیشنهاد مطرح شده است.

رئیس شورای شهر خرم آباد ادامه داد: شاید اعضاء شورا گاهی وقت ها افرادی را برای انتصاب برخی پست ها به شهردار پیشنهاد دهند اما این دلیل نمی شود که شهردار حتما از این افراد استفاده کند و اعضاء شورای شهر حتی در انتصابات شورای شهر و شهرداری هم دخالتی نداشته اند.

جهان آرا با اشاره به اینکه چشمان تیزبین شورا اجازه هرگونه تخطی از قانون به احدی از افراد فعال در حوزه مدیریت شهری را نخواهد داد تصریح کرد: همچنین ما خود را مکلف به عدم دخالت در حوزه اجرا دانسته ولی نظارتمان را همچنان ادامه خواهیم داد و تمام فعل و انفعالات شهرداری خرم آباد را رصد خواهیم کرد.

وی افزود: بنا نیست اگر اعضاء شورای شهر از شهردار سوالی بپرسند این موضوع توسط رسانه ها در بوق و کرنا شده چرا که این سوالات روال و مشی روزانه شوراست.

حرف هر عضو شورا؛ حرف شورا نیست

یکی دیگر از اعضای شورای شهر خرم آباد در تائید صحبت های مطرح شده توسط رئیس شورای شهر گفت: اعضاء شورای شهر خرم آباد ۱۳ نفر بوده که هر کدام نظری دارند لذا اگر گله ای در جلسات شورا توسط اعضا مطرح می شود زمانی مطالب مطرح شده منتصب به شورا خواهد بود که مصوبه داشته باشند.

فرشته طهماسبی افزود: در صورتی بیان اعضاء شورا بایستی توسط رسانه ها مطرح شود که اکثریت اعضاء شورا مطلب مورد نظر را به تصویب رسانده باشند در غیر اینصورت انتقاد هر کدام از اعضا فقط منتسب به خود آن ها بوده و نباید در انتقال موضوع به مردم آن را به شورا نسبت داد.

وی نیز دخالت شورای شهر خرم آباد در عزل و نصب های شهرداری را رد کرد و اظهار داشت: شورا یک نهاد نظارتی است که اگر سوالاتی از شهردار می پرسد به منظور کسب اطلاع شورا است.

چرا انتقادات مطرح شده در جلسه علنی شورا رسانه ای شد؟!

یکی دیگر از اعضاء شورای شهر خرم آباد تعامل شورای شهر با استانداری لرستان و فرمانداری خرم آباد را مثبت خواند و گفت: شورای شهر با نهادهای مختلف در رفع مشکلات حوزه شهری همدل و همراه بوده و سعی شده است در سال همدلی و هم زبانی تعامل بین این نهادها حفظ شود.

حسین پور اختلاف نظر و سلیقه بین اعضاء شورای شهر را امری بدیهی دانست و عنوان کرد: سوال اعضاء شورا از شهردار ذات شورا بوده و به معنی گذاشتن چوب لای چرخ شهرداری نیست.

وی یکی از انتقادات همیشگی خود از شهرداری را در دستور کار قرار دادن پروژه های کوتاه مدت و عدم پرداختن به پروژه های بلند مدت خواند و افزود: البته به دلیل مشکلات شهرداری که به واسطه وجود تحریم ها و کم بودن درآمد شهرداری حادث شده است شاید تا اندازه ای بتوان به شهرداری حق داد.

این عضو شورای شهر خرم آباد در بخش دیگری از صحبت های خود از اصحاب رسانه به دلیل بولد کردن انتقادات اعضاء شورای شهر و عدم توجه به کارهای مثبت صورت گرفته توسط شورا و شهرداری گلایه کرد و گفت: چرا رسانه ها از پروژه های عمرانی در حال اجرای سطح شهر خرم آباد چیزی نمی نویسند و آن ها را منتشر نمی کنند.

اعضا شورا نسبت به طرح نظرات خود شهامت داشته باشند

رضا حاصلی یکی دیگر از اعضای شورای شهر خرم آباد حضور اصحاب رسانه در جلسات علنی شورا را انعکاس دهنده اخبار و اتفاقاتی که در شورا رخ می دهد به مردم دانست و گفت: خبرنگار در دو بخش دارای مسئولیت بوده یکی در رعایت حد و مرزهای قانونی و دیگری رعایت اخلاق مداری است.

وی افزود: اخباری که از سوی اصحاب رسانه در رابطه با جلسه قبلی شورا مطرح شده است خلاف قانون نبوده و برداشت آن ها از مطالب مطرح شده در جلسه بوده است لذا نباید اعضای شورا از موضوعات عنوان شده توسط رسانه ها رنجیده شوند بلکه بایستی از آن ها برای اصلاح حوزه عملکرد خود استفاده کنند.

حاصلی از اعضاء شورای شهر خواست نسبت به اظهار نظرها مطرح شده توسط خود شهامت داشته باشند چه بسا مقامی از صحب های آن ها رنجیده شود و افزود: نباید شرایطی به وجود آید که اصحاب رسانه مجبور شوند از افراد تعریف و تمجید کنند بلکه باید شرایطی ایجاد شود که رسانه ها از منظر نگاه تحلیلی خود و به صورت آزادانه دیدگاه هایشان را مطرح کنند.

این سخنان برخی از اعضای شورای شهر خرم آباد و عقب نشینی آنها از مواضع مطرح شده در حالیست که فایل صوتی جلسه قبلی شورای شهر خرم آباد موجود بوده و خبرنگاران حاضر در جلسه بدون کم و کاست و به دور از غلو یا بزرگنمایی با رعایت اصل امانت داری نسبت به انتقال محتوای جلسه «علنی» شورای شهر اقدام کرده اند.