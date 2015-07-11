نبود جامعیت قانون عامل رشد قارچ گونه مصرف قلیان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اظهارات پزشکان استفاده از دخانیات به خصوص قلیان از طول عمر می کاهد و باعث مبتلا شدن انسان ها به انواع بیماری ها از جمله بیماری سرطان دهان می شود.

بر اساس این گزارش، در سال های گذشته قانون بسته شدن اماکن عرضه قلیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما نه تنها این قانون اجرا نشد، بلکه باعث به وجود آمدن کافه خانه های زیاد در سطح شهر و حتی شهرستان ها شد و علاوه بر کافه ها، سفره خانه نیز به جمع عرضه کنندگان کافه افزوده شدند و این امر باعث شده است که جوانانی که گاه تعداد آنها قابل چشم پوشی نیز نیست، ساعات زیادی را در همین اماکن بگذرانند و البته در حال حاضر حضور بانوان و مصرف قلیان زنگ خطر دیگری را نیز به صدا در آورده است.

بر اساس قانون اماکن عرضه قلیان باید بسته شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت های افزایش تعداد کافه خانه ها در سطح استان به خصوص تبریز اظهار داشت: آذربایجان شرقی در مصرف سیگار و قلیان جزء رتبه های اول کشوری است که جای تامل دارد.

صادق تبریزی با بیان اینکه برای جلوگیری از مصرف بی رویه سیگار و قلیان ۱۲ سازمان دخیل هستند، افزود: بهداشت استان در خصوص کافه خانه ها وظیفه نظارتی دارد و ما نظارت های لازم را به عمل آورده و تخلفات را به مراجع ذیربط گزارش می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، اماکن عرضه قلیان باید بسته شود، گفت: متاسفانه در جامعه ما این قانون اجرا نمی شود و سازمان های متولی در خصوص عدم اجرای این قانون باید پاسخگو باشند.

مصرف قلیان در میان مردان ۳.۶ و در میان زنان ۲ درصد است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به افزایش مصرف قلیان در آذربایجان شرقی بویژه نسل جوان اظهار داشت: در حال حاضر مصرف قلیان مردان ۳.۶ و در میان زنان ۱.۷ به دو درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در قلیان هفت هزار نوع سم وجود دارد، ادامه داد: در هر نخ سیگار چهار هزار نوع سم وجود دارد، در حالیکه در قلیان هفت هزار نوع سم وجود دارد و استعمال هر پوک قلیان معادل ۷۰ نخ سیگار است و جوانانی که برای تفریح خود از قلیان استفاده می کند، مطمئنا از ضررهای آن بی اطلاع هستند.

توتون های میوه ای قلیان از فضولات حیوانی تهیه می شوند

تبریزی با بیان اینکه توتون های میوه ای استفاده شده در قلیان ها از فضولات حیوانی، اسانس میوه ای و رنگ های مصنوعی استفاده می شود، اظهار داشت: توتون های مصرف شده در قلیان های میوه ای همان توتون های فاسد تهیه شده از فضولات حیوانی است. همچنین در چند روز گذشته در تهران توتون های آلوده به کراک شناسایی و ضبط شد و این در حالیست که متاسفانه جوانان ناآگاه با مصرف قلیان به سوی مواد مخدر کشیده می شوند.

وی با توصیه های بهداشتی به جوانان افزود: مهمترین توصیه به جوانان این است که به هیچ وجه به دنبال مصرف قلیان و سیگار نروند و بهداشت استان نیز در خصوص نظارت به کافه خانه های سنتی تمام تلاش خود را بکار می گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: کافه خانه های غیرقانونی و بدون پروانه کسب بعد از تشخیص و بازرسی به علت ارایه قلیان به دادگاه معرفی می شوند تا مراحل قانونی را طی کنند.

ارایه قلیان در سفره خانه های سنتی غیر مجاز است

وی با بیان اینکه ارایه قلیان در سفره خانه های سنتی غیر مجاز است، اظهار داشت: باید از ارایه قلیان در این سفره خانه های سنتی جلوگیری شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعلام این خبر افزود: در هفته آینده کارگروه سلامت در استانداری برگزار می شود و قرار است در این کارگروه ارایه قلیان در کافه خانه های غیر مجاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ما امیدواریم که مصوباتی خوبی در خصوص جلوگیری از ارایه قلیان در اماکن غیر مجاز داشته باشیم و از استاندار آذربایجان شرقی و نهادهای ذیربط خواستاریم که به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

تبریزی رسیدگی به فعالیت کافه خانه های دارای پروانه کسب را نیز از اولویت های کاری بهداشت استان عنوان کرد و افزود: فعالیت کافه خانه هایی بدون پروانه کسب نیز موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و باید فعالیت آنها در کوتاهترین زمان متوقف شود.

برای جمع آوری کافه خانه ها باید تصمیمی همه جانبه صورت گیرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جمع آوری کافه خانه ها باید تصمیمی همه جانبه اتخاذ و اقدامی عملی صورت گیرد، اظهار داشت: قانونی در خصوص جمع آوری کافه خانه ها در مجلس مصوب شده اما بنابه دلایلی اجرای این قانون در سال های گذشته به تعویق افتاد و این طرح به علت های متفاوتی اجرا نشده است.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: کافه خانه های تبریز و تهران تفاوتی با یکدیگر دارند و این تفاوت در شهرستان ها نیز نسبت به تبریز وجود دارد، مثلا مردم روستاها با صرف چایی برای رفع خستگی در کافه خانه ها حضور می یابند اما در کلانشهرها گاهی کافه خانه ها محلی برای تجمع افراد بیکار است.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان شد: برخی از کافه خانه ها در کلانشهر ها پاتوقی هستند که جوانان بیکار در آن مکان ها تجمع می کنند و گاها تجمع آنها منجر به برخی اقدامات ناهنجار و خلاف قانون می شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون برای تعطیل کردن اماکن عرضه قلیان تبعات دیگری به دنبال داشت، گفت: در آن زمان خانواده ها شکایت می کردند که مردان ما تنها در کافه خانه ها قلیان مصرف می کردند، اما با اجرای این قانون قلیان به خانه راه پیدا کرده است و به بهانه دلایلی این چنینی عوامل متعددی دست در دست هم دادند که این قانون اجرا نشود.

سعیدی افزود: قانون باید جامع، کامل و مانع باشد در صورتی که بستن کافه خانه ها خود باعث به وجود آمدن مشکلات دیگر در جامعه می شد لذا برای اجرای این قانون باید تمام مسایل و مشکلات از هر جنبه ای مورد بررسی قرار گیرد.

وی تعطیلی کافه خانه ها را باعث بیکاری کافه داران عنوان کرد و افزود: با شرایط اقتصادی کنونی اگر کافه خانه ها بسته شوند، باید برای کافه داران شغلی تعریف کرد تا این اقدام تبعات دیگری برای آنها نداشته باشد و باید هر قانونی که به مرحله اجرا برسد، تبعات منفی اش را به حداقل برسانیم.

سعیدی ادامه داد: مصرف قلیان و بستن کافه خانه ها با قفل کردن و برخورد فیزیکی ممکن نمی شود و شاید این امر در ظاهر خوب باشد اما در باطن چنین موضوعی کوچکترین فرقی نمی کند.

ابتلا به سرطان دهان با مصرف قلیان

یک فوق تخصص ریه نیز در خصوص استعمال قلیان به خبرنگار مهر گفت: قلیان یکی از مواد دخانی است و مصرف آن همراه با پک زدن عمیق است. مصرف طولانی آن باعث بروز بیماری های ریوی از جمله بیماری غیر قابل درمان «آمفیزم» می شود.

محمد هاشمی همچنین در ادامه با بیان اینکه مواد شیمیایی موجود در تنباکوهای قلیان عامل بروز بیماری های کبدی و یا کلیوی در مصرف کننده ها می شود، ادامه داد: مصرف قلیان باعث اعتیاد به نیکوتین‌ می شود که هر چه بیشتر استفاده شود اعتیاد به آن نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مصرف کنندگان قلیان مبتلا به بیماری سرطان دهان می شوند، اظهار داشت: مصرف کنندگان قلیان هنگام تنفس، حجم مفید ریه را از دود پر می کند که این خود عامل بروز سرطان دهان می شود.

به هر حال با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی، نداشتن شغل مناسب، عدم استفاده از مکان های فرهنگی و آموزش و دلایلی از این دست باعث افزایش مصرف قلیان در تمام سنین به خصوص در جوانان شده است، اکنون ضرورت دارد که مسئولان و البته اقشار مختلف جامعه برای جلوگیری از این امر چاره ای بیاندیشند چرا که تبعات اجتماعی و بهداشتی چنین پدیده ای بعد از سپری شدن زمان، غیر قابل جبران خواهد بود.

خبرنگار: زهرا ناصران