آینده صنعت اردبیل توسعه صنایع دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود توسعه صنایع دانش بنیان به جد در دستور کار است.

وی بهره گیری از ظرفیت مراکز رشد و مراکز دانشگاهی را از اولویت های این سیاست دانست و گفت: توسعه صنعت اردبیل نیازمند ایجاد یک اولویت مشترک است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه بر اساس مطالعات جهانی قدرت در دنیا در حال جابه جا شدن است، اضافه کرد: برای همگامی با توسعه جهانی باید در تمامی حوزه ها به ویژه صنعت اولویت قائل شویم.

عاملی تاکید دارد که در سطح جهانی اولویت کشورها اقتصاد است و بی توجهی به این مقوله خود مانعی برای توسعه یک منطقه خواهد بود.

وی توجه به رقابت پذیری، کیفیت و استاندارد سازی را سه شاخص برتر در امر توسعه اقتصادی دانست و گفت: ضروری است فعالان عرصه صنعت و معدن به این سه مقوله در برنامه های توسعه خود توجه داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه بخش خصوصی اصلی ترین فعالان سنگر تولید در اردبیل را شامل می شود، اضافه کرد: سال گذشته به دلیل مشکلات مالی سال سختی برای واحدهای تولیدی بود که البته با مقاومت و ایثار فعالان این حوزه همراه شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به رو به رشد بودن سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان یادآور شد: سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد ریال درخواست سرمایه گذاری به ثبت رسیده است.

به گفته عاملی این رقم رشد ۳۵۰ درصدی سرمایه گذاری را نشان می دهد و وظیفه دستگاه های اجرایی حمایت صحیح و بهینه از این حجم سرمایه گذاری است.

وی با تاکید به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در رفع مشکلات واحدهای تولیدی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های اجرایی استان زمینه جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن فراهم شود.