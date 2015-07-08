هنرمند اردبیلی برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری اردبیل این جشنواره با هدف ارتقای کیفیت آموزش و به منظور توسعه و تعالی رشته های هنری، زمینه سازی برای پرورش استعدادها و خلاقیت هنرجویان و هنرآموزان، ارزیابی کیفی آموزش های هنری ارائه شده در هنرستان ها، معرفی توانمندی های هنرجویان و هنرآموزان رشته های هنری به جامعه و ایجاد فضای رقابتی سازنده در میان هنرآموزان و هنرجویان برگزار شد.

در این جشنواره هفت هزار و ۲۰۰ اثر از شرکت کنندگان در ۳۸ زمینه و شش رشته تحصیلی شامل گرافیک، نقشه کشی معماری، طراحی و دوخت، صنایع دستی، نقاشی، پویا نمایی(انیمیشن) و دروس طراحی، چاپ دستی و عکاسی داوری شدند.

عکاسان اردبیل در جشنواره بین‌المللی عکس رژان

همچنین با پایان رقابت آثاری از دو هزار و ۹۵ عکاس، اسامی راه‌یافتگان به چهارمین جشنواره بین المللی عکس «رژان» مشخص شد.

براین اساس سجاد دادپور، هنرمند عکاس و جوان حوزه هنری استان اردبیل؛ با یک عکس در بخش اصلی و عبدالرحمن مجرد مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اردبیل با دو عکس در بخش اصلی و ویژه، موفق به حضور در این جشنواره بین المللی شدند.

هیئت داوران این جشنواره از میان شش هزار و ۱۶۱ تک عکس و ۳۷۴ مجموعه عکس ارسالی تنها ۳۱ تک عکس و شش مجموعه عکس را برای ارائه در نمایشگاه پایانی چهارمین جشنواره بین المللی عکس رژان انتخاب کرده است.

گوهر دشتی، نادر مشایخی، نادر داودی و مهران مهاجر مسئولیت داوری این دوره از جشنواره را بر عهده داشتند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و مراسم اهدای جوایز برگزیدگان این جشنواره ساعت ۱۸ روز جمعه دوم مرداد ۹۴ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. نمایشگاه این جشنواره نیز تا ۱۵ مرداد در فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود.