سهم آب استان قزوین را با استدلال و منطق از مرکز می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در سیزدهمین جلسه اتاق فکر آب استان که سه شنبه شب در استانداری برگزار شد، اظهارداشت: جلسات اتاق فکر آب لازم است در شهرستانها هم تشکیل شود تا جزئیات این مشکل در مناطق مختلف هم مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: جلسات آب از نشست های مهم در استان است که به طور مستمر باید تشکیل شود تا بتوانیم با هماهنگی شهرستانها به نتایج قابل قبولی برسیم که در این راستا موضوع آّب شرب، کشاورزی و صنعت بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

مصرف آب در شهرداری ها منطقی نیست

این مسئول بیان کرد: آنچه مشاهده می شود این است که وضعیت استفاده از آب در شهرداری ها در آبیاری فضای سبز درست نیست و باید ضمن بازنگری در روش های کنونی نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام شود.

وی تصریح کرد: خطر کم آبی در استان قزوین جدی است و مسئولان باید وارد فاز اجرایی شوند و یک گروه نیز بر مصوبات نظارت کنند تا کارها به سرانجام برسد و واحدهای صنعتی هم یک برنامه برای مدیریت نحوه استفاده از آّب در بخش صنعتی داشته باشند.

استاندار قزوین جلوگیری از فعالیت صنایع پرمصرف را در شرایط کنونی بسیار ضروری دانست و اظهارداشت: از همه روشها باید استفاده کنیم تا مصرف آب را به حداقل برسانیم.

سهم آب استان را با استدلال و منطق بگیریم

استاندار قزوین خطاب به مسئولان گفت: مسئولان باید با تشکیل تیم های کارشناسی ضمن ارزیابی وضعیت موجود برای گرفتن سهم استانی استدلال و مستندات لازم را جمع آوری و ارائه کنند.

وی گفت: پنج حوضه آبی در کشور تعریف شده که ۹ استان در کنار یکدیگر باید برای استفاده از منابع آبی هماهنگ شوند و لازم است تلاش کنیم تا سهم حقابه ما به دلیل نزدیکی به تهران کاهش نیابد.

روزبه گفت: آب شرب ما باید سالم و با کیفیت بهداشتی باشد و لازم است به سمت تامین منابع آبی ثابت و پایدار برویم که در این میان توجه به شهرستانها ضروری است.

تصمیم کلیدی بگیریم

استاندار گفت: خوشبختانه در جلساتی که با مسئولان کشوری و وزیر نیرو برای استان گرفته شده امیدواریم در اختصاص سهم آب از سد طالقان اقدام لازم صورت گیرد تا هم آب شرب و هم کشاورزی را برای آینده تامین کنیم.

این مسئول یادآورشد: اگر روند حرکت ما به همین منوال باشد باید دغدغه و هم و غم خود را در آینده نزدیک فقط برای تامین آب شرب صرف کنیم و نگذاریم تنش های سیاسی، امنیتی و اجتماعی ناشی از آب در جامعه مشکل ساز شود.

وی اضافه کرد: تامین آب شرب سالم، آب کشاورزی با کیفیت و آب بخش صنعت و خدمات وظیفه همه مسئولان است و در جلسات اتاق فکر آب باید راهکارهای عملی برای رسیدن به هدف ارائه و پیشنهاد شود.

در این نشست مسئولان و مدیران صنعت آب و برق و کارشناسان حوزه آب دیدگاههای خود را در خصوص مشکلات بحران کم آبی مطرح کردند.