خدمات روانشناسی به ورزشکاران کرمانشاهی ارائه می شود

نسرین نازیی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در برخی از موارد ورزشکاران باوجود تمرینات منظم و حرفه‌ای، در میدان مسابقه از کسب نتیجه مطلوب ناکام می‌ مانند و در این راستا لازم است که آمادگی روانی را در کنار آمادگی جسمانیشان تقویت کنند.

وی با اعلام آمادگی هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه جهت خدمات‌دهی به ورزشکاران افزود: کمیته روانشانسی این هیئت در روزهای شنبه، سه شنبه و پنجشنبه آماده پذیرش ورزشکاران استان است.

عضو کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه مدت لازم برای کسب نتیجه مطلوب از فرآیندهای روانشناسی در ورزشکار را ۶ ماه دانست و گفت: خدمات ما در بخش‌هایی همچون مقابله با استرس و اضطراب، حفظ تمرکز و توجه ورزشکار و کنترل هیجانات و حفظ اعتماد به نفس است.

نازیی کسب آمادگی روانی و روحی و جسمی را شرط اخذ نتیجه مطلوب ورزشکار در میدان مسابقه دانست و تصریح کرد: هیئت پزشکی ورزشی کرمانشاه حامی ورزشکاران و قهرمانان این عرصه است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.

عضو کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه در پایان خواستار بسترسازی مناسب برای گرایش مردم به مقوله ورزش جهت حفظ سلامتی و تندرستی در آنان شد.