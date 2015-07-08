طرح «ضیافت مهر» در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بهزیستی استان اردبیل شامگاه سه شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های این طرح به خبرنگار مهر گفت: طرح ضیافت مهر با هدف احصا و رسیدگی به مشکلات مددجویان همه ساله در ماه رمضان اجرا می شود.

رویا احمدیان بررسی مشکلات مددجویان از نزدیک با مراجعه به منازل آن ها، تامین نیازمندی ها، جلب مشارکت خیرین و اطعام و اکرام را از بخش های مختلف این طرح عنوان کرد.

وی افزود: در قالب ضیافت مهر مسئولان دستگاه های اجرایی مختلف در صورت تمایل در برنامه های دیدار مددجویان بهزیستی استان را همراهی می کنند.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان این طرح همه ساله با دستاوردهای مطلوب همراه بوده و بسیاری از مشکلات مددجویان و افراد تحت پوشش بهزیستی احصا شده و اغلب در کوتاه ترین زمان ممکن رفع می شود.

احمدیان ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری را از اهداف این طرح دانست و افزود: در همین راستا مشارکت های دستگاه های دولتی و خیرین در برنامه های اطعام و افطاری و سبد های کالا جذب می شود.

وی افزود: به تبعیت از مرکز استان در تمامی شهرستان ها طرح ضیافت مهر اجرا شده و به ویژه با تمرکز بر تامین نیاز گروه های آسیب دیده و مستعد حمایت بیشتر نسبت به شناسایی نیازها اقدام می شود.

مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه شماره حساب مشاركت های مردمی بهزيستی استان اردبيل (۲۱۷۳۴۵۰۸۰۵۰۰۲ –نزد بانك ملی) قابل واريز درتمامی شعب بانك ملی است، افزود: این نهاد اجرایی آماده دریافت هدایا و نذورات مردمی از جمله افطاری و فطریه است.