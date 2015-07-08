به گزارش خبرنگار مهر، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل شامگاه سه شنبه در حالی تشکیل جلسه داد که در دستور جلسه آن نحوه آغاز به کار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و بخشنامه تقسیط وام های واحدهای تولیدی بار دیگر نظرات متقابل دولت، بخش خصوصی و بانک ها را در سه راس مثلث سیاست گذاران واحدهای تولیدی قرار داد.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه مصوبه کارگروه تسهیل به تازگی ابلاغ شده است، تصریح کرد: از هفته آینده جلسات این کارگروه با همراهی سازمان صنعت و معدن استان آغاز به کار خواهد کرد.

حسین پیرموذن افزود: با وجود اینکه جلسات این کمیته در استان برگزار می شد اما به دلیل اینکه بخشنامه آن به استان ها ابلاغ نشده بود در تاثیرگذاری تصمیمات اخذ شده دچار مشکل می شدیم که این نیاز رفع شد و بخشنامه ابلاغ شده است.

وی در عین حال به بخشنامه بانکی مبنی بر استمهال بدهی های بانکی اشاره کرد و گفت: انتظار می رود هیئت دولت نسبت به استمهال بدهی از طریق بانک مرکزی بر اساس مطالبات بخش خصوصی اقدام کند.

بررسی علل رکود در کارگروه مجزا

در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز ضرورت تشکیل کارگروه تسهیل را بررسی علل رکود واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات این کارگروه به استان ابلاغ شده و پیش بینی می شود تاثیرات قابل توجه در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی به دنبال داشته باشد.

سید حامد عاملی گفت در این کارگروه موانع اشتغال نیز بررسی خواهد شد و در عین حال مشکلات نیروهای کار، کمک به تسریع و تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی مورد توجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمامی تصمیمات اخذ شده این کارگروه به وزارت خانه مربوطه ارسال می شود تاکید کرد: با تشکیل جلسات هفتگی و بازدید های میدانی مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: با رفع تحریم ها فضای فعالیت واحدهای تولیدی فراختر می شود و ضروری است برای چابک سازی فعالیت ها واحدهای تولیدی آماده بهره گیری بهینه از این فضا شوند.

در تاکید به ضرورت آغاز به کار کارگروه تسهیل مشاور اقتصادی استاندار اردبیل نیزگفت: ستاد تسهیل به حدی اهمیت داشته که جلسات آن در استان هیچگاه تعطیل نشده است.

ارژنگ عزیزی تصریح کرد: جلسات ستاد تسهیل در قالب بازدید های میدانی استاندار از واحدهای تولیدی برگزار شده و با رویکرد رفع مشکلات بخش تولید تشکیل کارگروه تسهیل مورد تاکید است.

از رانت خوار حمایت نمی کنیم

در ادامه نمایندگان بانک های مختلف شعبه استان اردبیل به درخواست رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص نحوه تقسیط تسهیلات و نرخ تقسیط خود نظراتی را اعلام کردند.

نظراتی که آماده نبودن بانک ها در اجرای بخشنامه های جدید را نشان می داد و موجب شد استاندار اردبیل در خصوص نحوه حمایت بانک ها و بخش دولتی اظهارات قابل توجهی را برای حضار طرح کند.

استاندار اردبیل با یادآوری بازدید های هفتگی خود از واحدهای تولیدی و انجام این بازدید ها بدون تعطیلی و وقفه گفت: بنده در ۱۸ ماه حضور خود در استانداری متوجه شدم واحدهای تولیدی استان از سه نوع مشکل رنج می برند.

مجید خدابخش نوع اول این مشکلات را واحدهای تولیدی دانست که در سال ۹۱ سرمایه گذاری کرده ند و با افزایش نرخ ناگهانی ارز امروز دچار مشکل هستند.

وی افزود: این واحدها یا فعال یا در دست احداث بودند و امروز وظیفه ما کمک به این واحدها است که هر چند زیاد نیستند اما از صنعت و معدن استان می خواهم تعداد آن ها را استخراج کند.

خدابخش گفت: در دسته دوم واحد های تولیدی قرار دارد که شروع به کار کرده اما در میانه راه متوقف شده و حالا بانک برای پرداخت تسهیلات سپرده اولیه می خواهد.

استاندار اردبیل تاکید کرد: برای رفع مشکل این واحدها ما سرمایه گذاری بنیاد برکت را در استان فعال کردیم و این نهاد برای سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری را در استان در نظر گرفته است.

وی افزود: یک تعداد واحد تولیدی نیز در ماده تبصره ادارات و دستگاه ها گیر کرده اند و کار ستاد تسهیل هم رسیدگی به این مشکلات و رفع آن ها است.

خدابخش حمایت از سرمایه گذار را راهکار توسعه استان دانست و گفت: با این وجود این حمایت شامل حال ویژه خواران و رانت خواران نمی شود و در صلاحیت ما نیست از این افراد حمایت کنیم.

رئیس شورای ادرای استان با ذکر مثالی اضافه کرد: به عنوان مثال سرمایه گذاری مراجعه کرده و به جای چهار هکتار زمین مورد نیاز خود تقاضای ۴۰ هکتار زمین را می کند.

وی افزود: فرد دیگری می خواهد کارخانه راه اندازی کند علاوه بر مجوزهای لازم درخواست زمین و آب به بهانه تولید مواد اولیه می کند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: نمونه دیگر ما یک کارخانه است که ۱۸ ماه است هزینه گاز خود را پرداخت نکرده و با وجود اینکه شرکت گاز با پیگیری ما در اقدام قابل توجه این بدهی را تقسیط می کند باز حاضر به پرداخت بدهی خود نیست.

خدابخش با بیان اینکه برخی از این افراد می روند می گویند از سرمایه گذار حمایت نکردند، اضافه کرد: هر چند تعداد چنین افرادی اندک است اما تاکید ما بر این است از افرادی که سرمایه گذار حقیقی نیستند حمایت نشود.

رئیس شورای اداری استان در عین حال به گروهی از رانت خواران اشاره کرد که وام های بانکی را به قصد پرداخت نکردن دریافت کرده اند و همین معوقات بانکی که در سطح کشور به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده در پرداخت تسهیلات بانک ها را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۱۵۰ هکتار زمین به منابع طبیعی استان برگردانده شده است، تصریح کرد: اینها در واقع زمین هایی است که به عنوان سرمایه گذاری گرفته شده اما در عمل سرمایه گذاری انجام نشده است.

استاندار اردبیل با تاکید به حمایت از سرمایه گذاری که با نجابت برای تولید گام بر می دارد، گفت: متاسفانه تعداد ویژه خواران در استان اندک اما های و هوی آن ها زیاد است.

خدابخش از جمله اقدامات حمایت از بخش تولید را جذب تسهیلات از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: برای توسعه نیروگاه اردبیل ۳۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی جذب شده است.

وی با اذعان به تامین سرمایه در گردش توسط چهار بانک صادرات، توسعه صادرات، سپه و صنعت و معدن خواستار طرح این موضوع در کارگروه تسهیل و استفاده از این ظرفیت توسط واحدهای نیازمند به سرمایه در گردش شد.

استاندار اردبیل در عین حال به ضرورت ایجاد صندوق اعطای تسهیلات توسط اتاق بازرگانی اردبیل تاکید کرد و گفت: یک تعداد از واحد های تولیدی به طور موقت به پول نیاز دارند که این پول می تواند از طریق صندوق در اختیار آن ها قرار گیرد.

خدابخش در خصوص صادرات سیب زمینی نیز به ضرورت برنامه ریزی زودهنگام صادرات این محصول تاکید کرد و گفت: هر چند چند ماهی از فصل تولید باقی مانده اما از هم اینک صادرات این محصول باید برنامه ریزی شود.

وی اضافه کرد: تلاش بر این است توسعه صادرات همراه با سود آفرینی مورد توجه باشد که در همین راستا اتحادیه باید با رعایت حقوق اعضا از رقابت های تخریبی ممانعت کرده و به جای آن رقابت سازنده بین تجار را نهادینه کند.