تنها ۶۰ مخالف مسلح سوری را آموزش داده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اشتون کارتر در نشست با اعضای کنگره آمریکا با بیان اینکه تا سوم جولای تنها ۶۰ نفر برای مبارزه با داعش آموزش دیده اند، افزود: آموزش این تعدد از مخالفان مسلح بسیار کمتر از پیش بینی هاست.

کارتر در ادامه در پاسخ جان مک ‌کين سناتور جمهوریخواه که گفت آيا نيروهای معارض آموزش ديده‌ توسط آمريکا تنها با داعش مبارزه می کنند، تصریح کرد: نيروهايي که ما آموزش می دهيم، اولويت اصلی ‌شان داعش است.

در ادامه اين نشست، مارتين دمپسی رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا در پاسخ به اين سوال که چطور اطمينان حاصل می کند که دولت عراق بودجه کافي را به نيروهای سنی و پيشمرگه ارائه می دهد، گفت واشنگتن نحوه تخصيص بودجه، اينکه چه ميزان از آن به ارتش، چه مقدار به نيروهاي مردمی و چه ميزان به نيروهای پليس اختصاص می یابد را زير نظر دارد.

گفتنی است برنامه آموزش تروریست های به اصطلاح معتدل سوریه توسط آمریکا از ماه می در اردن و ترکیه شروع شده است و سالانه حدود ۵۴۰۰ مسلح آماده آموزش می شوند. این اقدام در راستای استراتژی دولت باراک اوباما به منظور همکاری با شرکای محلی خود در جنگ با عناصر افراطی صورت می گیرد.

رهبران تروریست های مسلح سوری می گویند، نیروهای که آمریکا به دنبال آموزش آنها است ممکن است باعث ایجاد شکاف شوند و نتوانند موفقیتی در این زمینه کسب کنند.