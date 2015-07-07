احتمال شیوع بیماری های عفونی در مکان های تهیه غذا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و به منظور رعایت ضوابط بهداشتی از جمله بهداشت فردی، محیطی و مواد غذایی در این مكان ­ها و مراسم عمومی و جلوگیری از بروز مسمومیت ­های گسترده در راستای حفظ و ارتقاء سلامت روزه داران، دستورالعمل­ هایی به معاونت­ های بهداشتی دانشگاه­ ها و دانشکده­ های علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با اشاره به برخی فعالیت­ های خاص در ماه مبارک رمضان از قبیل توزیع نذورات و غذا و همچنین برگزاری مجالس افطاری و مراسم احیاء شب های قدر در مساجد و اماكن مذهبی توسط روزه داران و هیئت امناء مساجد، گفت: با توجه به گرم شدن هوا و قرار گرفتن ماه مبارك رمضان در فصل تابستان احتمال شیوع بیماری­ های منتقله از آب و غذا، به ویژه بیماری ­های عفونی روده ای در مكان­ هایی كه به صورت دسته جمعی غذا تهیه و توزیع می گردد، افزایش می یابد.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، تشدید كنترل، نظارت و بازرسی مستمر از مراكز تهیه و توزیع زولبیا، بامیه، آش و حلیم ­پزی ­ها، رستوران ها، كبابی ها و قنادی­ها و انجام بازرسی های مستمر شبانه روزی در طول ماه مبارك رمضان را از اقدامات دیگر این مرکز برشمرد.

فرهادی، هماهنگی برون بخشی با شهرداری­ ها، دهیاری­ ها، نیروی انتظامی و مراجع قضائی به منظور جلوگیری از عرضه مواد غذایی حساس به صورت دوره گردی، هماهنگی با مسئولین ذیربط به منظور ساماندهی دستفروشان در ماه مبارك رمضان، هماهنگی با سازمان های مرتبط به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و امور مساجد، جهت حضور مدیران شبكه های بهداشت و درمان یا كارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان در جلسه مبلغین به منظور ارائه توصیه های بهداشتی و تاكید بر تذكرات لازم مبنی بر رعایت این اصول توسط مردم را از اقدامات مشارکتی این مرکز عنوان کرد.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در ادامه به روزه داران و برگزار کنندگان مراسم مذهبی که اقدام به توزیع نذورات و غذا می کنند توصیه کرد: در صورت مصرف سالاد و سبزیجات مراحل سالم سازی را رعایت کنند. برای تهیه غذا از نمک ­های بسته ­بندی یددار تصفیه شده دارای مجوز بهداشتی و آرم استاندارد و نیز از روغن با ترانس پایین (زیر ۵) و ترجیحاً روغن مایع استفاده می کنند.

فرهادی خاطر نشان کرد: از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای محیط به مدت طولانی (حداكثر دو ساعت) خودداری و در صورت الزام به نگهداری بیشتر از دو ساعت باید مواد غذایی پخته شده در دمای زیر ۴ درجه و یا بالای ۶۳ درجه سانتی گراد نگهداری و همچنین از نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل یخچال و یا سردخانه خودداری شود.

وی تاکید کرد: در هنگام توزیع غذا، از راه رفتن افراد توزیع كننده غذا بر روی سفره ها جلوگیری شود و توزیع آب، شربت و یا شیر در مراسم سحر و یا افطاری با لیوان یكبار مصرف صورت گیرد، و از فرو بردن لیوان و پارچ بداخل ظروفی كه آب و شربت داخل آن است، جلوگیری شود.

فرهادی همچنین خاطر نشان کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از آتش سوزی احتمالی باید از استعمال مواد دخانی در محل های مسقف به خصوص در شب­های مبارک قدر بپرهیزند.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در پایان از هم وطنان خواست موارد مسمومیت های غذایی و مشكلات بهداشتی را به ستاد فوریت های سلامت و محیط و كار كشور با شماره ۱۴۹۰ اعلام نمایند.