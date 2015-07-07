نیاز شدید به سه گروه خونی/نذر خون مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پور فتح الله ضمن تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع در راس کارهای سازمان انتقال خون است افزود: نیاز به خون و فرآورده های خونی مختص زمان خاصی نیست بلکه یک نیاز همیشگی است.

وی تصریح کرد: سازمان انتقال خون کل نیاز خون و فرآورده های خونی کشور را تأمین می کند به صورتی که تنها در تهران سازمان انتقال خون برای حدود ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی خون و فرآورده های خونی تأمین می کند و در استان تهران روزانه به طور متوسط، حدود ۱۲۰۰ واحد گلبول قرمز فشرده شده، حدود ۱۲۰۰ واحد پلاکت و حدود ۸۰۰ واحد پلاسما از سازمان درخواست می شود.

نیاز شدید به گروه های خونی +AB و –AB و –O

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: ۹۰ درصد مردم کشور گروه خونی مثبت دارند و ۱۰ درصد گروه خونی منفی دارند و از میان گروه های خونی مثبت تنها ۷ درصد گروه خونی +AB و از میان گروه های منفی خون کمتر از یک درصد گروه خونی –AB دارند و این گروه خونی نایاب ترین گروه خونی در کشور است.

پورفتح الله ادامه داد: از مردم تقاضا داریم کسانی که گروه خونی +AB و –AB و –O دارند خون خود را اهدا کنند چرا که این گروه های بسیار مورد نیاز است.

ساعات کار مراکز اهدای خون در لیالی قدر

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اظهار کرد: در نیمه دوم ماه مبارک رمضان مرکز اهدای خون وصال شیرازی واقع در خیابان وصال شیرازی از ۸ صبح تا ۲ نیمه شب به شهروندان خدمات ارائه می دهد و مرکز اهدای خون نارمک نیز از ۸ صبح تا ۳ بعداز ظهر و همچنین از ۷ شب تا ۲ نیمه شب نیز فعالیت دارد.

پورفتح الله افزود: سه مرکز واقع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری، خیابان پیروزی و گلزار شهدای ورامین نیز از ساعت ۷ شب تا ۲ نیمه شب آماده ارائه خدمات به مردم است.

وی ادامه داد: سازمان انتقال خون در روزهای فرد در شهرستان رباط کریم و در روزهای زوج در شهرستان قدس آماده دریافت خون از مردم است.

۳ شیفت شدن کارمندان انتقال خون در ماه رمضان

پورفتح الله تأکید کرد: کارمندان سازمان از ابتدای ماه مبارک رمضان به صورت ۳ شیفت کار می کنند و برخی از کارمندان پس از پایان کار در ساعت ۲ نیمه شب تا صبح حضور دارند زیرا پس از فرآنید خون گیری، تهیه فرآورده ها آغاز می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ اهدای خون از زمان جنگ تحمیلی در میان مردم نهادینه شده است افزود: بسیاری از مردم در حال حاضر اهدای خون را به عنوان یک وظیفه پذیرفته اند زیرا به بلوغ فکری رسیده اند همچنین با اهدای یک کیسه خون به نجات جان ۳ بیمار کمک می شود

رییس سازمان انتقال خون خاطر نشان کرد: اهدای خون در صورتی است که فرد اهدا کننده خون خود را برای فردی را ندیده و نمی شناسد اهدا می کند و این بالاترین نوع ایثار است چرا که بدون هیچ چشمداشتی و با نیات ایثارگرانه اقدام به اهدای خون می کنند.

بسیاری از مردم «نذر خون» دارند

وی مراجعه مردم به مراکز اهدای خون در کل کشور در شب اول اول قدر را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: برخی از مردم به خاطر اعتقادات مذهبی و به ویژه اعتقاد به «نذر خون» اقدام به اهدای خون می کنند و به همین خاطر میزان مراجعه مردم در شب های قدر به مراکز اهدای خون افزایش پیدا کرده است.

پورفتح الله گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا به حال در استان تهران، میزان اهدای خون ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از مشکلات سازمان انتقال خون در ماه مبارک رمضان را فاصله اندک افطار تا سحر در سال جاری دانست و گفت: از مردم تقاضا داریم تا حداکثر ۲ ساعت پس از صرف افطار در مراکز حضور داشته باشند و خون خود را اهدا کنند.

روزه داری هیچ منافاتی با اهدای خون ندارد

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: روزه داری هیچ منافاتی با اهدای خون ندارد چرا که حجم خون از دست رفته که حدود۴۵۰ سی سی است حداکثر ۲ تا ۳ ساعت پس از پایان خون گیری با نوشیدن مایعات و میوه های آبدار جایگزین می شود ضمن اینکه سلول های خونی در فاصله حداکثر ۲ تا ۳ هفته پس از اهدای خون، جایگزین می شوند.

پورفتح الله افزود: در شب اول قدر در استان تهران حدود ۱۰۰۰ کیسه خون اهدا شد و هر واحد شامل ۴۵۰ سی سی خون است.

وی با اشاره به مناسب بودن ذخیره خونی کشور خاطر نشان کرد: با حضور پرشور مردم روزه دار و اشتیاق مردم به اهدای خون در ماه مبارک رمضان ذخیره خونی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد./