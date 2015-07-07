حمله طالبان به نیروهای ناتو و افغان در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، در اولین حمله انتحاری گروهک طالبان با یک خودروی بمبگذاری شده به مقر نیروهای ناتو در جنوب غرب کابل، سه نفر زخمی شدند.

سه ساعت بعد از این حمله عناصر طالبان به دفتر مدیریت امنیت ملی یا همان مقر نیروهای اطلاعاتی افغانستان حمله کردند. در این حمله فرد انتحاری خود را منفجر کرد که منجر به کشته شدن نگهبان ساختمان شد.

این سومین بار است که طی سه هفته گذشته پایتخت افغانستان در معرض حملات شدید قرار می گیرد، یک هفته پیش نیز کاروان نیروهای ناتو در مسیر فرودگاه مورد حمله انتحاری قرار گرفتند.

ناتو مأموریت رسمی خود را در افغانستان در دسامبر گذشته پایان داد، ولی هنوز تعدادی از نیروهای آن برای آموزش و حمایت از نیروهای افغانستانت در این کشور حضور دارند.

نیروهای پلیس و ارتش افغانستان از زمانی که مأموریت نیروهای ناتو در این کشور به اتمام رسیده است، به تنهایی با نیروهای گروهک طالبان می جنگند.

گروهک طالبان اواخیر ماه آوریل و با فرا رسیدن فصل بهار حملات سالانه خود را شروع کرد و متعهد به انجام حملات در تمام نقاط افغانستان شد.