استان قزوین با ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قزوینی سه شنبه شب در جلسه اتاق فکر آب استان که با حضور استاندار، معاونان برنامه ریزی، عمرانی و سیاسی امنیتی و مدیران صنعت آب و برق استان در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مدیران صنعت آب و برق استان تلاش می کنند در یک عزم جدی و همگانی برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی و آب کیفی در بخش کشاورزی و صنعت اقدام کنند.

قزوینی بیان کرد:در حوزه فرهنگ سازی در کاهش مصرف اقدامات خوبی صورت گرفته و بیش از شش میلیارد ریال اعتبار قرار است برای امور فرهنگی و اطلاع رسانی، همایش و کارگاههای تخصصی و آموزشی، طرح داناب برای مقطع متوسطه پیش بینی و اختصاص داده شود که خوشبختانه با تعامل با رسانه ها و نصب تابلو و علائم اطلاع رسانی، بنرهای تبلیغی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی کارهای خوبی انجام شده و در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: سالانه بیش از ۳۵ هزار دانش آموز با شرکت در طرح داناب با مشکلات آبی استان آشنا می شوند و به عنوان همیار در فرهنگ سازی و مدیریت آب به شرکت آب منطقه ای کمک می کنند.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح های فرهنگی بیش از دو هزار اثر از کودکان و نوجوانان با موضوع آب به شرکت آب منطقه ای قزوین ارسال شد که برخی از این آثار بقدری معنا دار و با مفهوم بود که برای کارشناسان این حوزه نیز تعجب برانگیز بود و از درک بالای کودکان شگفت زده شدیم.

ضرورت صرفه جویی ۶۰۰ میلیون مترمکعبی آب در استان

قزوینی در ادامه گفت: از سد طالقان ورودی آّب استان به دلیل افزایش دما به چهارمترمکعب رسیده و خروجی ۱۰ مترمکعب است و در این میان حجم مخزن ۲۴۳ میلیون و حجم مفید ۱۴۳.۵ میلیون مترمکعب است.

وی گفت: ضمن جلوگیری از اضافه برداشت ۱۵۳ حلقه چاه زمینه صرفه جویی ۲۷ میلیون مترمکعب آب و با جلوگیری از فعالیت ۳۵۰ چاه غیرمجاز زمینه ۱۰۶ میلیون مترمکعب صرفه جویی فراهم شده است.

کسری ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعبی آب در استان باید جبران شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: با اقدامات انجام شده صرفه جویی ۸۰۰ میلیون مترمکعبی آب در استان هدف گذاری شده که امیدواریم با توسعه روشهای آبیاری تحت فشار به آن دست یابیم.

کسری مخازن استان با پدیده خشکسالی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب است که با ۱۴۰ سانتیمتر افت حاصل شده است که با برنامه ریزی هایی که شرکت های آب منطقه ای، آبفا و آبفار و جهاد کشاورزی انجام داده اند و جلسات اتاق فکر آب استان باید این کمبود را مدیریت و جبران کنیم.