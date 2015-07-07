کلاهبرداری ۲ میلیاردی به بهانه فروش سهام بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر سال گذشته و طرح شکایت های مشابه از سوی تعدادی از شهروندان مشخص شد که زن و شوهری تحت عنوان «فروش سهام بیمارستان جم تهران» اقدام به دریافت وجوه نقد از آنها کرده اما پس از گذشت چند ماه و بدون آنکه سهامی به مالباختگان تحویل یا حتی اصل پول آنها را بازپس دهند، ناگهان ناپدید شده و به این شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش آفتاب، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباختگان

مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که زن و شوهری جوان بنام های «زهره» و «محسن» با طرح ادعای این مطلب که کارمند بیمارستان جم تهران بوده و به این واسطه قادر به واگذاری سهام بیمارستان برای سایر افراد هستند، از هر کدام از مالباختگان وجوهی چند ده میلیون تومانی دریافت کرده و بعضا چندین ماه نیز مبالغی را تحت عنوان سود سهام به آنها پرداخته و پس از آن متواری شده اند.

یکی از مالباختگان که شکایت اولیه اش در کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی مطرح و به مرجع قضایی ارسال شده بود، پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت: از طریق اطرافیان و بچه محل های منطقه مرتضی گرد اطلاع پیدا کردم که دو نفر از اهالی ساکن در منطقه که گویا پرسنل بیمارستان جم تهران هستند، برای تعدادی از اهالی اقدام به خرید سهام بیمارستان نموده و طی چندین ماه نیز مبالغ قابل قبولی را نیز تحت عنوان سود سرمایه گذاری به آنها پرداخت کرده اند؛ از طریق یکی از دوستان که او نیز پس انداز خود را در قالب خرید سهام در اختیار این زن و شوهر قرار داده و طی یک سال گذشته نیز سود خوبی به او پرداخت شده بود، به این زن و شوهر معرفی شدم. با اصرار بنده آنها قبول کردند تا بنده نیز به عنوان سهام گذار اقدام به سرمایه گذاری کنیم .

با توجه به اطلاعاتی که در خصوص سابقه و بویژه شهرت بیمارستان جم تهران پیدا کرده و تصور می کردم که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده، اقدام به پرداخت مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان به این زن و شوهر کردم؛ پس از مدتی وعده و وعیـد، مبالغی تحت عنوان سود به من پرداخت شد اما پس از چند ماه ناگهان این دو نفر ناپدید شدند و هیچ کس از آنها اطلاعی نداشت.

آغاز تحقبقات پلیسی

کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به بیمارستان جم تهران و بررسی سوابق پرسنل آن اطمینان پیدا کردند که محسن ( متولد ۱۳۶۴ ) و زهره ( متولد ۱۳۶۷ ) هیچکدام دارای سابقه استخدام یا اشتغال در بیمارستان جم تهران را نداشته و آنها تنها با استفاده از عنوان بیمارستان اقدام به کلاهبرداری از دهها مالباخته کرده اند.

شناسایی متهمان

در ادامه، کارآگاهان با شناسایی محل های سکونت محسن و زهره در منطقه مرتضی گرد به تحقیق از اعضای خانواده این دو نفر پرداخته اما آنها مدعی شدند که هیچ ارتباط یا اطلاعی از محسن و زهره ندارد.

اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پایگاه نهم پلیس آگاهی قرار داشت تا نهایتا مخفیگاه آنها در منطقه شهرری شناسایی و پس از اطمینان از حضور این زن و شوهر، هر دو نفر آنها را دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند که هر دو متهم صراحتا به کلاهبرداری از مالباختگان اعتراف کردند.

مالباختگان مراجعه کنند

سرهنگ کارآگاه حسـین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: دو متهم پرونده در قالب خرید سهام سرمایه گذاری در بیمارستان جم تهران اقدام به دریافت چند میلیارد تومان از مالباختگان کرده اند.

وی با اشاره به مدت یک ساله فعالیت متقلبانه متهمان گفت : در طول بیش از یک سال متهمان پس از دریافت وجوه نقد چند ده میلیون تومانی از مالباختگان، با انجام مانورهای متقلبانه قسمتی از اصل پول مالباختگان را در قالب پرداخت سود سرمایه گذاری به آنها بازپس می دادند تا به این شیوه و شگرد اقدام به فریب سایر افراد کرده و از سوی دیگر نیز مانع از طرح شکایت توسط شکات پرونده شوند.

رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهمان با به دست آوردن بیش از دو میلیارد تومان، در اواخر سال گذشته متواری شدند که خوشبختانه با انجام اقدامات گسترده پلیسی، دستگیر شده و صراحتا به اقدامات کلاهبرداری خود اعتراف کردند؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان واگذاری سهام بیمارستان جم تهران مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایت خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.