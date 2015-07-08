شور مردم در حرم/ عزاداری پیاده درگرمای43درجه ای ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان و در سالروز شهادت اول مظلوم عالم حضرت علی(ع)، شهرستان های مختلف استان تهران غرق در ماتم و عزاست.

شهرستان های استان تهران سیاهپوش عزای مولای متقیان بوده و در بسیاری از مناطق استان، تبلیغات محیطی مناسبی همزمان با روز شهادت حضرت علی(ع) صورت گرفته است.

شهرستان های استان تهران سیاهپوش شهادت امام علی(ع)

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در شب و روز شهادت امام علی(ع) در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، فیروزکوه، دماوند، پردیس، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، شمیرانات، شهریار، شهر قدس و ملارد و سایر مناطق استان برنامه های ویژه ای برگزار شده است.

همچنین مردم شهرستان های استان تهران در شب و روز شهادت حضرت علی(ع) در مساجد، حسینیه ها، امامزادگان واجب التعظیم و اماکن مقدس جمع شده و در سوگ شهادت اول مظلوم عالم به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

حضور چشمگیر نوجوانان و جوانان در مراسم سالروز شهادت امام علی(ع)

حضور نوجوانان و جوانان در مراسم سالروز شهادت امام علی(ع) بسیار چشمگیر و پررنگ بود و نشان می داد که آینده سازان ایران اسلامی دل در گرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دارند و به هیچ عنوان تبلیغات دشمن سبب ایجاد جدایی میان آنان و ارزش های ناب اسلامی نشده است.

مساجد شهرستان های استان تهران نیز برنامه های ویژه ای را همزمان با شهادت اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت تدارک دیده و در روز و شب شهادت امام علی(ع) به اجرا درآوردند.

حضور مردم استان تهران در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

همزمان با سالروز شهادت امام علی(ع)، مردم نقاط مختلف استان تهران خود را به بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی رسانده بودند تا این مصیبت را به پیشگاه این شخصیت بزرگ و گرانقدر تسلیت عرض کنند.

حضور باشکوه مردم شهرستان ری و شهرستان های مختلف استان تهران در مراسم سالروز شهادت حضرت علی (ع) در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حکایت از عشق و دلدادگی مردم استان به اول مظلوم عالم داشت.

شیعه با نام علی هویت پیدا می کند/ دشمن از نام علی(ع) هراس دارد

حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که شیعه با نام علی هویت پیدا می کند اظهار داشت: امام علی(ع) نقش مهم و بی نظیری را در استقرار اسلام ناب محمدی و گسترش آن در اقصی نقاط جهان داشت.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک افزود: امام علی(ع) در جریان تبلیغ دین مبین اسلامی صدمات و رنج های بسیاری را تحمل کرد اما لحظه ای از وظیفه امامت و رهبری امت اسلامی دست نکشید و الگوی حقیقی حکومت اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: فریاد خواهی و حق طلبی حضرت علی(ع) سبب شد تا دشمنان قسم خورده مکتب اهل بیت سعی در ضربه زدن به اسلام و مخدوش کردن چهره مطهر اول مظلوم عالم داشته باشند و در این راستا از همه ابزارهای آن زمان استفاده کردند.

منتظری اضافه کرد: امروز نیز دشمن از نام علی(ع) هراس دارد و از هر وسیله و ابزاری استفاده می کند تا تفکر شیعه که با نام علی پیوند خورده در جهان گسترش پیدا نکند.

عزاداری باشکوه پیاده مردم شهرستان ورامین

همچنین همزمان با بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان و بر اساس یک سنت چند ساله، مردم شهرستان ورامین در سالروز شهادت امام علی(ع) با زبان روزه به عزاداری پیاده می پردازند.

حضور باشکوه مردم در مراسم عزاداری پیاده سالروز شهادت امام علی(ع) حکایت از عشق و دلدادگی مردم شهرستان ورامین به مکتب اهل بیت دارد که گرمای هوا و روزه داری نیز سبب عدم حضور آنان در مراسم امروز نشده است.

گرمای هوا نیز مانع حضور عزاداران علوی نشد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری عزاداری پیاده مردم ورامین در روز شهادت امام علی(ع) اظهار داشت: مردم شهرستان ورامین به پاس نشان دادن عشق و ارادت خود به اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در روز شهادت امام علی (ع) کاروان عزاداری پیاده راه اندازی می کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود:سال گذشته این مراسم باشکوه و عظمت بسیار بالایی برگزار شد و مردم ورامین با زبان روزه و در گرمای هوا حماسه ای ماندگار خلق کردند و امسال نیز این حماسه تکرار گردید.

وی ادامه داد: مردم شهرستان ورامین در روز شهادت امام علی(ع) در گلزار شهدای سید فتح الله تجمع کرده و پس از برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی، با پای پیاده تا مسجد صاحب الزمان(عج) به عزاداری پرداختند.