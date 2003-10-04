رهبران اتحاديه اروپا اختلافات را كنار بگذارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري سي ان ان رهبران 15 كشور اروپايي و ده كشور ديگر كه درآينده به اين اتحاديه مي پيوندند در نشست اتحاديه اروپا در شهر رم ايتاليا شركت كردند. موضوع قانون اساسي اتحاديه اروپا دراين نشست مورد بررسي قرار گرفته است .

قانون اساسي جديد اين اتحاديه در صدد افزايش كارايي برنامه هاي توسعه اتحاديه اروپا است. با اين حال بسياري از كشورهاي كوچكتر نگران هستند گسترش اتحاديه باعث كاهش نفوذ آنها شود و اين احتمال وجود دارد كه تغييراتي پيشنهاد شود.

" سيلويو برلوسكني" نخست وزير ايتاليا كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بعهده دارد در افتتاحيه اين نشست يك روزه از سران كشورها درخواست كرد منافع ملي خود را بر اهداف مشترك اتحاديه ترجيح ندهند. وي همچنين از اعضا خواست مسائل به توافق رسيده پيشين را دوباره مطرح نسازند.

"پت كاكس" رييس پارلمان اتحاديه اروپا با حمايت از درخواست برلوسكوني گفت اگر رهبران اتحاديه سعي كنند شيوه كاري متداول اتحاديه را از مسير خود خارج كنند توافقات حاصله به خطر افتاده و نتايج چنداني بدست نمي آيد.

درپيش نويس قانون اساسي تلفيق نيروهاي دفاعي كشورهاي عضو نيز مطرح شده است. كشورهاي طرفدار آمريكا از قبيل انگلستان و لهستان اين امر را نوعي موازي كاري با وظايف ناتو مي خوانند در حاليكه كشورهاي ديگر واهمه دارند كه اين مسئله باعث نظامي شدن اتحاديه اروپا شود .

پيش از برگزاري نشست روز شنبه وزراي دفاع اتحاديه اروپا در پايتخت ايتاليا ديدار و سعي كردند اختلافات خود را به حداقل برسانند .

"جورج رابرتسن" دبيركل ناتو نيز اظهار داشت ساختار نظامي اتحاديه اروپا باعث كاهش اتحاد نظامي نخواهد شد .

وزراي دفاع اتحاديه اروپا امروز شنبه پيشنهاد كردند كه انجام امور صلح باني در بوسني را سال آينده از ناتو بگيرند تا نيروهاي نظامي آمريكا بتوانند وظايف خود را در نقاط ديگر جهان انجام دهند. مقامات اتحاديه اروپا گفتند نيروهاي حافظ صلح بايد به 6000 تن كاهش يابند .