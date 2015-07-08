ماجرای مسن ترین سرباز کشور/ خدمت سربازی با ۸ فرزند و ۳ نوه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهابیان مسن ترین سرباز آموزشی یگان ویژه خوزستان با ۴۵ سال سن ، مهمترین علت ورود به عرصه خدمت مقدس سربازی را سهیم بودن در برقراری نظم و امنیت جامعه ایران اسلامی عنوان کرده است.

سرباز وظیفه علی شهابیان متولد ۱۳۴۹، صاحب ۸ فرزند و ۳ نوه است، میزان تحصیلات وی سیکل و شغل او قبل از اعزام به خدمت، کارگر ساختمانی بوده و ساکن استان کهکیلویه و بویر احمد شهرستان دهدشت است که ۱۹ خرداد سال جاری دوره آموزشی را در یگان ویژه خوزستان شروع کرده است.

شهابیان گفت: در ۱۸ سالگی ازدواج کردم و اکنون دارای ۸ فرزند و ۳ نوه هستم.

وی، سرپرستی و کفالت پدر و مادر پیر و سالخورده اش را نیز به عهده دارد.

شهابیان دلیل اصلی ورود به خدمت را سهیم بودن در برقراری عرصه نظم و امنیت کشور اعلام کرد و گفت: با دیدن صحنه شهادت دلاور مردان عرصه مرزبانی در شبکه های تلویزیونی که توسط گروهک های تروریستی در شرق کشور به شهادت رسیدند، تحولی عجیب در درونم اتفاق افتاد و باعث شد من از روستای سردو شهرستان دهدشت به خدمت مقدس سربازی اعزام و خود را به یگان ویژه استان خوزستان برای طی کردن دوره آموزشی معرفی کنم.

وی افزود: در حال حاضر هیچ گونه درآمدی برای امرار معاش خانواده ام ندارم و تنها در روزهایی که به من مرخصی داده می شود از طریق حرفه سابق خود یعنی کارگری ساختمان درآمد ناچیزی به دست می آورم و خرج زندگی می کنم.

شهابیان در پاسخ به این سئوال که چرا در موعد مقرر به سربازی نیامده و بعد از این همه سال خود را برای خدمت مقدس سربازی معرفی کرده است، گفت: با توجه به وضع مادی، متأهل بودن و سرپرستی پدر و مادرم، همچنین شرایط سخت زندگی فکر می کردم، امکان انجام خدمت سربازی برایم وجود ندارد ولی همانطور که قبلاً به این موضوع اشاره کردم بعد از شهادت سربازان مرزبانی برخود وظیفه دانستم با توجه به شرایط دشوار و سختی که در اداره زندگی و امرار معاش با ۹ سر عائله دارم به خدمت مقدس سربازی بیایم و سهمی هر چند اندک در برقراری نظم و امنیت این مرز بوم را داشته باشم.