مشمولان دیپلم و زیردیپلم به سربازی فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان تمامی مشمولان غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان تیر ماه ۱۳۷۶ برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای، اعلام کرد: تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم تیر ماه سال ۱۳۹۴ دریافت كرده اند، باید در ساعت و محلی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ

تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۴ هستند، می بایست راس ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۹۴.۴.۲۰ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن سایر استان های کشور

تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۴ می باشند راس ساعت ۷ صبح شنبه مورخ ۹۴.۴.۲۰ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تاكنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش، نشده اند، می توانند به نزدیكترین دفتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.