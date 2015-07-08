به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی سحرگاه چهارشنبه در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به شهادت امام علی(ع) اظهار داشت: همه مورخین سنی و شیعه می‌نویسند وقتی حضرت علی(ع) در محراب ضربه خورد دو جمله را بیان فرمود.

وی ادامه داد: جمله اول این بود که آن مرد تروریست را دستگیر کنید چرا که ابن ملجم داشت فرار می‌کرد. جمله دیگر این بود که به خدای کعبه رستگار شدم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه رستگاری یک ادبیات قرآنی است، گفت: این واژه ۲۹ بار در قرآن به کار رفته است و باید به آن توجه کرد. به‌راستی در زندگی چه کسی برنده است و رستگار می‌شود؟

وی عنوان داشت: نگاه قرآن این است که کسی در این زندگی برنده واقعی می‌شود که در آخرت جایگاه بهشت را داشته باشد و اگر انسان به کمتر از بهشت قانع شود، باخته است.

خاتمی افزود: حضرت علی(ع) هم می‌فرمایند که قیمت انسان‌ها بهشت است و اگر به کمتر از آن راضی شوید، باخته‌اید.

شب قدر فرصت آشتی با خداوند است

وی گفت: فرصت شب قدر هم به خاطر همین است که اگر انسان در زندگی خود مسیر اشتباه را طی کرده است، دوباره به سوی خدا بازگردد و آشتی کند.

وی با اشاره به عواملی که سبب می‌شود انسان برنده زندگی شود، افزود: ایمان، عمل صالح، جهاد، شهادت، معامله با خدا و سبقت در ایمان از جمله مسائلی است که می‌تواند موجب رستگاری در زندگی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جامع‌ترین عامل که موجب رستگاری می‌شود، معامله با خداوند است که قرآن به آن اشاره کرده است.

وی افزود: داستان این معامله این است که از نگاه قرآن دنیا بازار است و اهل بیت(ع) هم چنین تفسیر کرده‌اند که در این بازار عده‌ای سود می‌کنند و عده‌ای زیان.

خاتمی ابراز داشت: در هر معامله‌ای سه عنصر مطرح است. عنصر اول کالا است و عنصر دوم و سوم مشتری و فروشنده. کالای بازار دنیا عمر و جان ما است که سرمایه ابدیت است. بازنده کسانی هستند که عمرشان را ببازند.

وی ادامه داد: یک خریدار جان و عمر انسان شیطان است که عمر را به مفت می‌خرد و سرمایه انسان را تباه می‌کند. قرآن می‌گوید این بسیار معامله بدی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: گناه و غفلت از خداوند معامله با شیطان است و نتیجه‌ای جز تباه کردن سرمایه هستی ندارد.

تنها بهشت ثمن واقعی انسان است

وی عنوان داشت: خریدار دیگر سرمایه انسان خداوند است که بسیار گران می‌خرد و در ازای ۸۰ سال عمر انسان بهشت ابدی را به انسان می‌دهد.

خاتمی با اشاره به اینکه اولین راه معامله با خداوند ترک گناه است، افزود: اگر تمام کتاب‌های عرفانی و نسخه‌های اهل عرفان برای آدم‌ها را مطالعه کنید، متوجه می‌شود که نخستین شرط، ترک گناه است. عرفان‌های انحرافی می‌خواهند با گناه انسان را به مقامات معنوی برسانند اما در عرفان ناب شرط اول، ترک گناه است.

وی با اشاره به اینکه گناه، قهر کردن با خداوند است و توبه، راه معامله با وی است، ابراز داشت: خداوند جوان توبه‌کننده را دوست دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مسئله دیگر برخورد صادقانه با خداوند و مسائل دینی و اعتقادی است. یعنی اگر چیزی می‌گوییم به آن عمل کنیم و اهل شعار بیهوده نباشیم.

شرکت در راهپیمایی روز قدس جهاد است

وی با اشاره به اینکه سومین عامل رسیدن به رستگاری فرهنگ جهاد و شهادت است که قرآن هم به آن اشاره می‌کند، گفت: در روایات داریم که کسی که نجنگد و آرزوی جهاد هم در دلش نداشته باشد بر شعبه‌ای از نفاق مرده است.

وی یکی از جلوه‌های فرهنگ جهاد را شرکت در راهپیمایی روز قدس دانست و ابراز داشت: هر مرگ بر اسرائیل که شما می‌گویید سنگ می‌زنید بر پیکر رژیم اشغالگر قدس و اثراتی خواهد داشت.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: دشمن می‌خواهد القا کند که مردم ما از انقلاب و جهاد خسته شده‌اند اما مردم ما مردمی هستند که دشمن را خسته می‌کنند و خودشان خسته نمی‌شوند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه ملت ما از جهاد خسته نمی‌شود، ادامه داد: هیچ‌گاه پیرمرد ۹۰ ساله نمی‌گوید تا کی باید نماز بخوانم؟ جهاد هم همین‌گونه است و در سراسر عمر در انسان وجود دارد.

وی ابراز داشت: چهارمین عامل رستگاری مقاومت در راه خدا و خسته نشدن از مشکلاتی است که برای مؤمن در مسیر الهی پیش می‌آید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: دشمنان می‌خواهند با فشارها و زیاده‌خواهی‌ها خود ملت ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند اما ملت ما با سه فرهنگ مقاومت، فرهنگ عزت و فرهنگ تسلیم‌ناپذیری در مقابل آن‌ها خواهند ایستاد.

وی با اشاره به اینکه ملت ما فرزند عاشورا است، اظهار داشت: دشمنان می‌خواهند این ملت را به ذلت برسانند اما ملتی که عاشورا دارد ذلیل نخواهد شد.

آیت‌الله خاتمی عنوان کرد: مذاکره‌کنندگان ما از جنس همین ملت هستند و با همین فرهنگ تسلیم‌ناپذیری در مذاکرات با دشمنان روبه‌رو می‌شوند. ما هم دعا می‌کنیم در این مصاف دیپلماتیک با فرهنگ اسلام جلو بروند.